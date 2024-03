Altenburg. Hier klemmt es ab Montag im Altenburger Straßenverkehr. Welcher Besuch in der Stadt war und wann der nächste Büchertreff ansteht.

Besuch aus Zlín im Altenburger Rathaus

Altenburg. Weitgereiste Gäste empfing Oberbürgermeister André Neumann (CDU) kürzlich im Rathaus: Eine vierköpfige Delegation aus Altenburgs tschechischer Partnerstadt Zlín mit Bürgermeister Jiři Korec an der Spitze. Altenburgs Stadtoberhaupt hieß die Besucher herzlich willkommen und berichtete über aktuelle Entwicklungen in der Stadt. Dabei skizzierte André Neumann zunächst seine „Vision 2030“ und erläuterte anschließend die zahlreichen Chancen, die sich für Altenburg mit der Ausrichtung der Landesgartenschau im Jahr 2030 verbinden. Die Tschechen zeigten sich interessiert und Bürgermeister Jiři Korec stellte Parallelen zwischen Zlín und Altenburg fest.

Der zweitägige Besuch der Gäste aus Zlín dient in erster Linie dem Kennenlernen und soll den Auftakt zu einer Vertiefung der partnerschaftlichen Beziehungen bilden. In die Gespräche sind auch Vertreterinnen und Vertreter aller Fraktionen des Altenburger Stadtrates einbezogen. Beide Stadtoberhäupter bekräftigten, dass die Zusammenarbeit zwischen den beiden Städten enger werden soll. So sollen unter anderem Kontakte zwischen Vereinen und Schulen beider Städte angebahnt werden.

Das tschechische Quartett ist im Parkhotel untergebracht und unternimmt morgen eine Stadtführung mit einer Besichtigung des Altenburger Schlosses.

Kosma: Hauptstraße gesperrt ab Montag

Altenburg. Ab dem kommenden Montag, 11. März, werden die Arbeiten im Zusammenhang mit Kanalbauarbeiten im Ortsteil Kosma in der Hauptstraße ausgeweitet.

Für die Arbeiten müssen die Hauptstraße zwischen Abzweig Bergstraße und Abzweig nach Kürbitz sowie der Pfarrring für den Fahrzeugverkehr vollständig gesperrt werden. Dabei ist zunächst der Kreuzungsbereich Hauptstraße/Abzweig Kürbitz von der Sperrung nicht betroffen. Die Sperrung dieses Kreuzungsbereiches erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt.

Im Rahmen der Sperrung wird die Haltestelle des ÖPNV von der Hauptstraße an den Abzweig nach Kürbitz (unterhalb des Gemeindehauses) verlegt. Die Gesamtmaßnahme ist derzeit bis zum 6. April 2024 vorgesehen.

Aktuelle Nachrichten aus dem Altenburger Land

Büchertreff mit Krimiautorin in Altenburg

Altenburg. Krimifreunde und solche, die es werden wollen, aufgemerkt. Am Mittwoch, dem 20. März, findet um 15.30 Uhr der nächste Büchertreff in den Räumlichkeiten der Altenburger Stadtbibliothek statt. Die Autorin Petra Steps stellt ihren Krimi: „Mörderisches Thüringen“ vor.

Zum Inhalt: Urwald und urige Dörfer, Städte mit unverwechselbarem Flair, Kultur und kulinarische Genüsse locken zahlreiche Besucher nach Thüringen. Als ihre Freundin Mia mit einer Gruppe nach Saalfeld reist, ist auch die Journalistin Adina Pfefferkorn sofort dabei. In Erfurt, Eisenach, Jena, Weimar, beim Rudolstädter Vogelschießen, auf dem Baumwipfelpfad im Hainich und an vielen anderen Orten – vielleicht auch in Altenburg? – stolpert sie über Kriminalfälle und in gefährliche Situationen. Einer davon ist ein Cold Case. Wird sie ihn lösen?

Petra Steps ist waschechte Vogtländerin, (Mit-) Herausgeberin von Krimianthologien und Autorin von Reisebüchern.

Die Mitarbeiter der Altenburger Stadtbibliothek in der Lindenaustraße 14 freuen sich auf einen spannenden Kriminachmittag und viele interessierte Besucher. Sie bitten um eine kurze Anmeldung, Telefon: (03447) 315058, E-Mail: bibliothek@stadt-altenburg.de. Der Eintritt ist frei.