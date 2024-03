Altenburger Land. Drogenfund, Rock‘n‘Roll und Weiterbildung: Das ist los im Altenburger Land

Polizei beschlagnahmt in Altenburg Crystal

In der Albert-Einstein-Straße in Altenburg kontrollierten Polizeibeamte am Donnerstag einen 35-jährigen Mann. Es stellte sich heraus, dass er eine kleine Menge Drogen dabei hatte. Die rund zwei Gramm Crystal wurden daraufhin beschlagnahmt und ein entsprechendes Verfahren gegen den Mann eingeleitet.

Aktuelle Nachrichten aus dem Altenburger Land

Rock‘n‘Roll-Show im Altenburger Theaterzelt und mit Special Guest

Die Musiker des Musicals „Buddy – Die Buddy Holly Story“ sind nach den regelmäßig ausverkauften Gastspielen der letzten Jahre mit ihrem aktuellen Programm nun am Samstag, 16. März um 19:30 Uhr und Sonntag, den 17. März um 18:00 Uhr im Theaterzelt Altenburg zu erleben. Als besonderer Gast wird Rainer Koschorz erwartet. Der gebürtige Leipziger war von 1987 bis 1995 Schauspieler am Landestheater Altenburg. Danach war er in etlichen Gastspielen in dem Musical „Buddy – Die Buddy Holly Story“ auf Bühnen in Deutschland, der Schweiz und Österreich zu sehen.

Weiterbildung im Wahljahr in Schmölln und Meuselwitz

Der Caritasverband Ostthüringen lädt vor dem Hintergrund der anstehenden politischen Entscheidungen im Wahljahr 2024 zu zwei kostenlosen Bildungsveranstaltungen mit Kathrin Schuchardt von der Europäischen Jugendbildungs- und Jugendbegegnungsstätte Weimar ein. Die Referentin bekam für ihr Engagement im September 2023 das Bundesverdienstkreuz verliehen, nicht zuletzt dafür, dass sie als selbständige Kommunikationstrainerin beständig dafür wirbt, angesichts des zunehmend rauer werdenden gesellschaftlichen Klimas den Gesprächsfaden nicht abreißen zu lassen. Termine sind: Freitag, 12. April, 9.00-16.00 Uhr im Lutherhaus Meuselwitz, Anmeldung über (03447) 3789983 sowie Mittwoch, 17. April, 9.00-16.00 Uhr in der Schmöllner Begegnungsstätte Am Kiesberg 13, Anmeldung über (0365) 20519361.