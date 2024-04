Altenburger Land. Kammerkonzert, musizierende Jugend und noch viel mehr: Das sind die neusten Meldungen für das Altenburger Land.

Einladung zum Kammerkonzert im Ponitzer Schloss

Am Samstag, 4. Mai, 19:30 Uhr, gastiert das Trio Karageorgiev aus Tschechien im Festsaal des Renaissanceschlosses Ponitz. Das Trio kann auf eine internationale Konzerttätigkeit verweisen. Ein besonderer Höhepunkt ihres Schaffens war ein Auftritt bei der dänischen Königin und ihrem Mann. Die Musiker und der Förderverein Renaissanceschloss Ponitz laden zu diesem Konzert herzlich ein.

Kunst im Klinikum Altenburger Land

Das Klinikum Altenburger Land lädt zu einer einzigartigen Veranstaltung mit dem Altenburger Künstler Friedheim Milczynski am Montag, 6. Mai, um 16 Uhr, in den Hörsaal des Klinikums ein. Seit wenigen Wochen können Besucherinnen und Besucher im Foyer des Klinikums Pastellzeichnungen des Künstlers betrachten. Die Veranstaltung im Klinikum beginnt mit einer digitalen Präsentation von Milczynskis Arbeiten, gefolgt von einem persönlichen Gespräch mit dem Künstler selbst. Friedheim Milczynski, geb. 1933, ein in Altenburg ansässiger Künstler, ist tief mit dem Altenburger Land verwurzelt. Als Lehrender in der Schule und im früheren Studio Bildende Kunst im Lindenau-Museum hat er Generationen von Kindern und Jugendlichen eine Beziehung zur Kunst vermittelt. Seine im Klinikum zu sehenden Pastellzeichnungen von Altenburg sind nur ein Teil der Sammlung des Schloss- und Spielkartenmuseums Altenburg.

Die Besten rezitieren und musizieren in Altenburg

„Jugend rezitiert und Jugend musiziert“ - mehr als 100 Schülerinnen und Schüler aus den Regelschulen und den Gymnasien des Altenburger Landes waren für die diesjährigen Wettbewerbstage des Regionalausscheides „Jugend rezitiert“ durch die Schulen nominiert worden. Der Wettbewerb, initiiert vom Altenburger Theaterverein, erlebte 2024 seine 24. Auflage. Die Besten werden nun im Rahmen einer Gala gemeinsam mit Preisträgern verschiedener musikalischer Wettbewerbe am Samstag, 4. Mai, ab 16.00 Uhr im Theaterzelt Altenburg zu erleben sein. Karten gibt es nur an der Tageskasse. Der Erlös kommt dem Wettbewerb zugute.

Aktuelle Nachrichten aus dem Altenburger Land