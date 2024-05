Altenburger Land. Fahrzeuge behindert, Wahlplakate abgefackelt und noch mehr: Deshalb musste die Polizei im Altenburger Land ausrücken.

Sombrero-Mann macht Altenburger Innenstadt unsicher

Ein betrunkener Mann mit Sombrero machte am Donnerstagabend Altenburg unsicher. Gleich mehrere Menschen alarmierten die Altenburger Polizei, weil der Mann gegen 19.40 Uhr versuchte, auf den Straßen in Altenburg fahrende Fahrzeuge anzuhalten. Damit nicht genug: Der Sombrero-Mann soll zudem ein Wahlplakat abgerissen und eine Warnbake in den Pauritzer Teich geworfen haben. Die hinzugerufenen Polizisten trafen den 19-Jährigen in der Rosa-Luxenburg-Straße in Altenburg an. Ein Atemalkoholtest wies über 1,6 Promille auf. Er muss nun mit einer entsprechenden Anzeige rechnen.

Altenburger Polizei ermittelt wegen rechtsradikaler Äußerungen

Polizeibeamte rückten am Donnerstagabend in die Oberzetzschaer Straße in Altenburg aus. Zeugen meldeten von dort, dass eine Personengruppe rechtsradikale Äußerungen skandiere. Die Polizei traf besagte Gruppe dann in einem Garten an. Wer letztlich tatsächlich die rechtsradikalen Äußerungen getätigt hatte, konnte vor Ort nicht festgestellt werden. Die Altenburger Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Wahlplakate in Rositz abgefackelt

Schon am Dienstag wurde ein Fall von zerstörten Wahlplakaten bei der Polizei Altenburger Land angezeigt. Unbekannte Täter hatten zuvor in Rositz Wahlplakate von zwei Parteien an der Bundesstraße am Ortseingang Rositz angezündet und zerstört. Die Polizei Altenburg bittet Zeugen, die in diesem Zusammenhang Hinweise geben können, sich mit ihr in Verbindung zu setzen.

