Altenburger Land. Mit diesen neusten Nachrichten geht das Altenburger Land in das Wochenende.

Am Sonntag entlang der Zwingermauer des Altenburger Schlosses

Am Sonntag, 12. Mai, 14 Uhr, führt Museumsassistentin Beatrix Weinhold-Haucke entlang der Zwingermauer und gibt dabei einen Einblick in die Befestigungsanlage des Residenzschlosses Altenburg. Der Gebäudekomplex des Residenzschlosses vereint Architekturstile aus verschiedenen Jahrhunderten. Zu dem außergewöhnlichen Ensemble gehört auch der Mauerring des Residenzschlosses, der eine lange Geschichte vorweisen kann und im Mittelpunkt der kommenden Sonntagsführung steht. Zusammen mit Beatrix Weinhold-Haucke erkunden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Führung die Zwingermauer und blicken auf verborgene Ecken und Winkel. Dabei empfiehlt sich trittsicheres Schuhwerk.

Kinder- und Jugendhaus bekommt Beach-Volleyball-Platz

Am Mittwoch, 15. Mai 2024, übergibt der Rotary-Club Altenburg einen Beach-Volleyball-Platz an die Kinder und Jugendlichen in Altenburg-Nord. Freigegeben wird der Platz mit einem Volleyballspiel der Rotary-Auswahl gegen das Team des Johanniter Kinder- und Jugendhauses. Der Platz kostete rund 22.000 Euro, die durch das rotarische Oktoberfest 2023 erwirtschaftet wurden. „Zur Eröffnung werden wir drei Volleybälle als Geschenk für das Spiel der Kinder und Jugendlichen obenauf legen“, so Rotary Clubpräsident, Anthony Lowe. Neben den Rotariern und Johannitern werden auch die Bauschaffenden anwesend sein. „Wir sind sehr dankbar für die Realisierung dieses Projektes, das aus eigener Kraft in keinem Fall für uns stemmbar gewesen wäre“, sagt Janek Günther, Sozialarbeiter im Kinder- und Jugendhaus der Johanniter-Unfall-Hilfe. Der Beachvolleyballplatz ist der Höhepunkt der bisherigen rotarischen Unterstützung der Kinder- und Jugendarbeit in Altenburg-Nord.

Theaterplatz und Marstallstraße in Altenburg gesperrt

Am Donnerstag, 16. Mai, werden am Theaterplatz und in der Marstallstraße Inspektionsarbeiten am Abwasserkanal durchgeführt. Zu diesem Zweck kommt es zu Fahrbahnbeeinträchtigungen am Theaterplatz. Gleichzeitig wird die Marstallstraße zwischen Keplerplatz und Theaterplatz zur Einbahnstraße. Die Zufahrt vom Theaterplatz in die Marstallstraße wird dabei nicht möglich sein. Der Verkehr aus der Gegenrichtung wird gewährleistet, teilt die Stadtverwaltung Altenburg mit.

Busring in Altenburg-Nord geht ab Montag in Kur

Die im Vorjahr begonnene Erneuerung des sogenannten Busrings in Altenburg-Nord wird fortgesetzt. Die Arbeiten des zweiten Abschnitts sollen am Montag, 13. Mai, beginnen und erstrecken sich bis zur 90-Grad-Kurve der Siegfried-Flack-Straße.

Während der Bauzeit muss der circa 250 Meter lange Bereich gesperrt werden. Die mit der Sperrung verbundene Bauzeit ist ab Montag, 13. Mai und dauert bis voraussichtlich zum 24. Mai. Dabei ist auch der große Parkplatz Stauffenbergstraße von der Sperrung betroffen. Während der Bauzeit entfallen die Bushaltestellen in der Siegfried-Flack-Straße und Albert-Levy-Straße. Die Ersatzhaltestelle wird wie im vergangenen Jahr auf dem großen Parkplatz in der Albert-Levy-Straße eingerichtet. Mit dem zweiten Bauabschnitt kommt das Vorhaben, den gesamten Busring abschnittsweise zu sanieren, ein weiteres, großes Stück voran. Die Kosten für die jetzt anstehende Maßnahme summieren sich voraussichtlich auf circa 160.000 Euro, teilt die Stadtverwaltung Altenburg mit.

