Kayna. Heimatverein „Barbarossa“ Kayna und Umgebung lädt

Am Pfingstsonnabend und am Pfingstsonntag findet in der Zeit von 14 bis 18 Uhr im Hof des Heimatmuseums in der Bahnhofstraße 4 ein Kaffeenachmittag mit einem Schallplattenmarkt statt. Der Heimatverein „Barbarossa“ Kayna und Umgebung lädt alle Schallplattenfreunde, Neugierige aus nah und fern sowie die Kaffee- und Kuchenfreunde in ihre gemütliche Kaffeestube ein. Für jeden Geschmack findet sich etwas Passendes!, verspricht der Verein.

Es gebe aus einem riesigen Schallplattensortiment jede Menge „Schallplatte to go“ gegen eine kleine Spende für den Verein, heißt es in einer entsprechenden Ankündigung. Für die Gaumenfreunde ist bester Kuchen aus „Kuchenkeene“ im Angebot. Für die kleinen Besucher gibt es zusätzlich am Sonnabend eine Bastelecke. Von jung bis alt sind alle recht herzlich zu diesem Pfingstvergnügen eingeladen.

red