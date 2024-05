Altenburger Land. Im Rahmen eines Projektes begaben sich Schüler der Regelschule Dobitschen auf Zeitreise, ein Sponsoringprojekt und 225.000 Euro: wofür?

Eine Zusammenarbeit der besonderen Art im Altenburger Land

Durch ein Schulpraktikum im Schloss Altenburg entstand die Idee einer Zusammenarbeit mit Frau Beier, der Museumsmanagerin des Schlosses und zwei Schülern aus der Regelschule Dobitschen.

Im Rahmen der Praktischen Arbeit in der 10. Klasse sollte den Mitschülern die Geschichte des Schlosses näher gebracht werden. „Ein Jahr lang haben wir regelmäßig das Schloss besucht, um eine spezielle Schlossführung für die 7. Klasse zu erarbeiten. Die Mitarbeiter des Schlosses, insbesondere Frau Haase-Müller und Frau Beier, haben uns dabei mit viel Zeit und Mühe unterstützt. Am 12. April war es dann soweit: Die Klasse 7. der Regelschule Dobitschen besuchte das Residenzschloss Altenburg. Dank des Teehausverein Altenburg e. V. und der Unterstützung von Ramona Kießling gab es ein kostenloses Frühstück in der Orangerie. Die Kostümführung durch das Schloss war ein unvergessliches Erlebnis, da wir den Schülerinnen und Schülern das Schloss und seine Geschichte auf anschauliche Weise näher bringen konnten. Kunz von Kauffungen erzählte vom Prinzenraub und Prinzessin Alexandra plauderte aus dem Nähkästchen über das Leben der damaligen Zeit. Die Lehrer beteiligten sich aktiv als Studienrätin und als Kurfürstin Magaretha mit ihrer Hofdame. Am Ende gab es noch ein Wissensquiz für die Schulkasse und die schlausten Köpfe wurden gekrönt. Dieses Projekt ist ein gelungenes Beispiel, wie verschiedene Institutionen im Altenburger Land miteinander zusammenarbeiten. Unser Schloss und seine Geschichte sind großartig und wir würden uns wünschen, wenn noch viel mehr von solchen Projekten entstehen.“, sagen Lucy Derbsch und Leon Schmidt, Schüler der Regelschule Dobitschen.

Sponsoringprojekt der Ewa „bei uns zu Hause“ 2024

Auch in diesem Jahr unterstützt die Energie- und Wasserversorgung Altenburg GmbH (Ewa) wieder Vereine aus Altenburg und der Region mit einem Gesamtbudget von 25.000 Euro. Insgesamt werden 32 Vereine gefördert.

Am 17. April erhielten Vertreter der Vereine ihre Sponsoringverträge aus den Händen der Ewa-Geschäftsführung.

Folgende Vereine werden, unter anderem, 2024 unterstützt (Liste nicht vollständig):

Roter Stern Altenburg e.V.

RSV Altenburg e. V.

Altenburger Sportclub 2000 e. V.

SV Zehma 1897 e. V.

SV Medizin Altenburg e. V. Abt. TT

Sportverein Blau-Gelb Ehrenberg e. V.

SV Haselbach e. V.

Verein der Skatspieler des Altenburger Landes e. V.

Meuselwitzer Schachverein e. V.

SV Lok Altenburg e. V.

Dorf- und Verschönerungsverein Zürchau e. V.

225.000 Euro aus dem Klimapakt: Erneuerung der Heizungsanlage der Wilhelm-Busch-Schule

Die Stadt Altenburg erhält in diesem Jahr rund 225.000 Euro aus dem Klimapakt. Ein entsprechender Zuweisungsbescheid des Thüringer Umweltministeriums ging in diesen Tagen im Rathaus ein. Dank der sogenannten Klimagelder können zwei wichtige umweltfreundliche Maßnahmen realisiert werden.

Das Gros der Zuwendung, etwa 200.000 Euro, soll für die Erneuerung der Heizungsanlage der Wilhelm-Busch-Schule in Altenburg-Nord eingesetzt werden. Die Heizkörper und Verteilerleitungen stammen noch aus dem Jahr 1976 – der Einbau moderner Materialien und Technik führt folglich zu einem erheblichen Effizienzgewinn.

Mit den verbleibenden Geldern soll die energetische Erneuerung der Straßenbeleuchtung fortgesetzt werden. Die Stadt stellt ihre Beleuchtung bekanntlich nach und nach auf LED-Technologie um.

Der Klimapakt zwischen der Regierung des Freistaats Thüringen und den Städten, Gemeinden und Kreisen ermöglicht den Kommunen seit 2023 mehr Investitionen in den Klimaschutz.