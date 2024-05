Vollmershain/ Altenburger Land. Die Badesaison 2024 startet schon bald in einem Freibad im Altenburger Land. Weshalb man die Eröffnung nicht verpassen sollte.

Die Wartezeit hat ein Ende: Die Freibadsaison 2024 steht vor der Tür und das Freibad in Vollmershain öffnet am 1. Juni wieder seine Pforten für alle Wasserratten und Sonnenanbeter.

Mit einer Vielzahl an Attraktionen und Annehmlichkeiten lockt das Freibad in Vollmershain jedes Jahr Besucher und Besucherinnen jeden Alters an. Ob Jung oder Alt, hier findet jeder das passende Angebot für einen unvergesslichen Tag im Sonnenschein.

Für die kleinsten Badegäste wartet ein separates Babybecken, in dem sie spielerisch das Element Wasser entdecken können. Die Eltern können beruhigt sein, während ihre Kleinen in sicherer Umgebung unter einem Sonnensegel platschen. Für die größeren Wasserratten gibt es das einladende Nichtschwimmer- und Schwimmerbecken, wo sich alle nach Herzenslust erfrischen und austoben können.

Das Freibad in Vollmershain wartet auf seine Gäste. © Sport- und Badverein Sprottenaue e.V | Sina Burkhardt

Sportlich austoben oder lieber sonnen im Altenburger Land?

Für Sonnenanbeter und Erholungssuchende bietet das Freibad in Vollmershain eine großzügige Liegewiese, auf der man sich nach Herzenslust ausstrecken und die warmen Sonnenstrahlen genießen kann. Wer sich lieber sportlich betätigen möchte, kann sich auf dem Beachvolleyballplatz austoben und sein Können unter Beweis stellen. Die Kids können auf dem Spielplatz spielen oder einige Sprünge auf dem Trampolin wagen.

Nach dem Baden werden alle hungrig. Kein Problem: Ein Imbiss verwöhnt die Besucher mit einer Vielzahl süßer und herzhafter Leckereien, die den Hunger und den Durst nach einem aufregenden Tag im Wasser stillen. Natürlich gibt’s auch hier die legendären „Freibadpommes“.

Aktuelle Nachrichten aus dem Altenburger Land

„Wir freuen uns darauf, unsere Tore für die neue Freibadsaison zu öffnen und unsere Gäste zu begrüßen“, sagt Sina Burkhardt, die Marketingverantwortliche des Freibads in Vollmershain. „Unser Familien-Freibad wird auch in diesem Jahr wieder Besucher aus Thüringen und Sachsen anziehen und für unvergessliche Sommertage sorgen. Ein kleiner Tipp noch für alle Partyhungrigen: Am 14. Und 15. Juni starten wir unser allererstes Festival im Freibad Vollmershain. Bei „Nass mit Bass – 2 Tage wach“ begrüßen wir 10 DJ´s, unter anderem Gestört aber Geil, Fux & Hase, Dr. Emkus und Patz & Grimbard“. Sichert euch noch heute eure Karten bei unseren Vorverkaufsstellen in Schmölln: in der Westkurve Schmölln, im Lenzer´s oder bei Extrem sytlish und schön.“

Das Freibad in Vollmershain öffnet am Samstag, dem 1. Juni, seine Türen und heißt alle Badegäste herzlich willkommen. red