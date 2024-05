Altenburger Land. Die Polizei Altenburger Land ermittelt: Dringender Zeugenaufruf nach einem Einbruch und ein Verkehrsunfall mit Verletzten.

Einbruch in Haselbach

Unbekannte Täter sind in der Zeit vom 10. Mai bis zum 13. Mai in eine Wohnung in der Ramsdorfer Straße eingebrochen. Sie brachen dort gewaltsam die Wohnungstür auf und durchsuchten die Räumlichkeiten. Nach Angaben der Geschädigten wurde aus der Wohnung jedoch nichts entwendet.

Die Polizei bittet Bürger, welche Wahrnehmungen mit dem Einbruch gemacht haben, sich mit der Polizei Altenburger Land unter der Bezugsnummer 0122962/2024 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall in Altenburg

Ein Verkehrsunfall ereignete sich am 14. Mai früh gegen 6:25 Uhr auf dem Theaterplatz. Ein 58-jähriger Pkw-Fahrzeugführer wollte von der Marstallstraße in den Theaterplatz abbiegen und übersah dabei einen vorfahrtsberechtigten Radfahrer.

Bei der anschließenden Kollision wurde der 30-jährige Radfahrer verletzt und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Für die Dauer der polizeilichen Verkehrsunfallaufnahme kam es zu geringfügigen Verkehrsbehinderungen.

