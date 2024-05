Altenburger Land. Aktuelle Termine und Meldungen für das Altenburger Land.

Open-Air-Spektakel geht in die nächste Phase - Ticketverkauf beginnt

Für Altenburgs Prinzenräuber ist die Zeit von der ersten Probe bis zu den Auftritten fast schon Routine. Aber ganz so ist es nicht. Nun sind sie traditionsgemäß von den Probenräumen in der Alten Fabrik in den Agnesgarten des Altenburger Residenzschlosses gezogen. Die Bühne wurde abgesteckt, eine provisorische Wand aufgestellt. Die Proben laufen für das nächste Prinzenraub-Spektakel laufen auf Hochtouren. Am Dienstag, 21. Mai, beginnt der Ticketvorverkauf. Vorstellungstermine: Mittwoch, 26. Juni, 20.00 Uhr, Donnerstag, 27. Juni, 20.00 Uhr, Freitag, 28. Juni, 20.00 Uhr sowie Sonnabend, 29. Juni, 16.30 & 20.30 Uhr.

Mann verliert Kontrolle und prallt in Leitplanke

Ein Verkehrsunfall geschah am Dienstagmorgen auf der Bundesstraße 7 bei Kosma. Ein 58-jähriger Fahrzeugführer eines Trike war dort in Richtung Schmölln unterwegs, als er aufgrund eines technischen Defektes kurz die Kontrolle über sein dreirädriges Gefährt verlor. Er geriet damit auf die Gegenfahrbahn und prallte in die Leitplanke. Glücklicherweise wurde der Fahrzeugführer bei dem Verkehrsunfall nur leicht verletzt. Das Trike wurde bei dem Unfall erheblich beschädigt.

Wahlaufsteller beschädigt und Plakate angezündet

Durch die Polizei Altenburger Land wurde am Mittwoch erneut die Beschädigung von Wahlplakaten festgestellt. Unbekannte hatten in der Kauerndorfer Allee in Altenburg einen großen Wahlaufsteller abgerissen und beschädigt. Am Altenburger Theaterplatz wurde ein Wahlplakat angezündet und beschädigt. Konkrete Angaben über die Höhe der Sachschäden liegen der Polizei nicht vor.

Auftragsvergabe für Straßenbau in Posterstein steht an

Die nächste Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft, Umwelt und Bau findet am Dienstag, 21. Mai, 18:00 Uhr im Landratsamt Altenburger Land, Lindenaustraße 9 in Altenburg, Landschaftssaal statt. Im öffentlichen Teil der Zusammenkunft geht es unter anderem um Anfragen der Ausschussmitglieder sowie um Beschlüsse zur Vergabe von Straßenbauleistungen in Posterstein sowie für die Errichtung eines Trennsystem Abwasserentsorgung dort.

Tierschutzverein Schmölln sucht Katzenbesitzer

Am Montag wurde eine schwarze Katze in Nischwitz gefunden und ins Schmöllner Tierheim gebracht. Der Tierschutzverein Schmölln sucht nun den Besitzer des Tieres. Rückfragen unter Telefon (034491) 23909.

