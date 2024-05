Altenburger Land. Das sind die aktuellen Polizeimeldungen im Altenburger Land.

Zwei Leichen in Wintersdorfer Wohnung entdeckt

Zwei Leichen wurden in der Wohnung eines Wintersdorfer Mietshauses entdeckt. Dabei soll es sich um ein Ehepaar, 61 und 65 Jahre alt, handeln. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen eines Tötungsdeliktes aufgenommen. Was genau geschah in der Wohnung des Paares, ob es sich um erweiterten Suizid oder ein Verbrechen handelt, ist aktuell noch völlig unklar. Die Leichen sollen bereits am Mittwoch entdeckt worden sein, wie erst jetzt bekannt geworden ist. Der Mitteldeutsche Rundfunk hatte am Freitag zuerst davon berichtet. jabo

Kreischef und Landratskandidat einer Partei am Info-Stand in Altenburger beleidigt

An einem Wahlkampf- und Informationsstand auf dem Altenburger Markt wurden am Mittwoch unter anderem ein Kreisvorsitzender und ein Landratskandidat einer Partei beleidigt. Wie die Landespolizeiinspektion (LPI) nahm sie am Donnerstag die entsprechende Anzeige auf wegen Beleidigung zum Nachteil von insgesamt sechs Personen, die sich an dem Info-Stand befunden hatten. Die Anzeige richtet sich gegen einen 37-jährigen Mann. Gegen ihn wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet. Zudem erhielt er einen Platzverweis.

Frau bei Auffahrunfall in Lödla verletzt

Bei einem Unfall am Donnerstag in Lödla wurde eine Frau verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Zu dem Auffahrunfall zwischen einem Ford und einem BMW war es auf der B 180 in Lödla und dort im Bereich einer Tankstellenausfahrt gekommen. Der 81-jährige Fordfahrer blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in jeweils fünfstelliger Höhe, teilt die Polizei weiter mit. Zudem mussten die Autos abgeschleppt werden. Etwa eine Stunde war die Straße für den Bereich zum Teil voll gesperrt. Die Altenburger Polizei ermittelt nun zum Unfallgeschehen.

