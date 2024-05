Altenburg. Die Polizei hat in der Nacht mehrmals versucht, zwei Gruppen in Altenburg auseinander zu halten. Bei dem Streit wurden mehrere Menschen verletzt.

Ein Mann ist in der Nacht zu Sonntag in der Zeit zwischen 2.05 und 2.55 Uhr in der Zwickauer Straße in Altenburg durch einen Schlag auf den Kopf mit einem unbekannten Gegenstand verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, war der Angriff nur einer aus einer Reihe von Gewaltstraftaten, als zwei Gruppen von Personen in Streit gerieten. Die Polizei konnte vier Tatverdächtige identifizieren, die unter anderem den Mann verletzten.

Danach kam es zu weiteren Angriffen, wobei sich die Gruppen gegenseitig schlugen und mit Pfefferspray besprühten. Die Polizei trennte beide Lager und sorgte dafür, dass die Verletzten behandelt wurden. Doch auch anschließend musste die Polizei nach eigenen Angaben die Personen weiterhin davon abhalten, aufeinander loszugehen.

Die Polizei erteilte Platzverweise. Dabei wurden alle Polizisten massiv angegriffen und mit einer Glasflasche beworfen. Um alle Angriffe abzuwehren, sei es notwendig gewesen, zwei Angreifer zu fesseln und in Gewahrsam zu nehmen, teilt die Polizei mit. Bei dem Einsatz verletzten sich zwei Beamte leicht. In einem Fall war eine ambulante Behandlung im Klinikum Altenburger Land notwendig.

Die Polizei leitete Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung, gefährlicher Körperverletzung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und tätlichem Angriff auf Vollstreckungsbeamte ein.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.

red