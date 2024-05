Altenburger Land. Das ist wissenswert: Urlaubs-Vorlesezauber in Altenburg, Andacht in einer Kirche im Altenburger Land und Lieder von Reinhard Mey.

Urlaubs-Vorlesezauber in Altenburg

Am Donnerstag, dem 6. Juni, um 16 Uhr verzaubern die Vorlesepaten in der Altenburger Stadtbibliothek (Lindenaustraße 14) die 6 bis 8-jährigen Kinder mit abenteuerlichen Geschichten zum Urlaub und zum Sommer. Um eine kurze Anmeldung wird gebeten, telefonisch (03447) 315058, oder per E-Mail: bibliothek@stadt-altenburg.de.

Andacht in der Kirche Selka

Am Sonntag, dem 26. Mai, findet um 14 Uhr in der Kirche Selka eine Andacht mit dem Kirchenchor Großstöbnitz unter der Leitung von Annekatrin Thomas statt.

Weiterhin wird an der Orgel die 10 jährige Milda Dittrich aus Selka musizieren. Die Kirchegemeinde Weißbach und Pfarrer Dietmar Wiegand laden dazu alle Interessierten ein.

Aktuelle Nachrichten aus dem Altenburger Land

Lieder von Reinhard Mey in Tegkwitz

Alle Interessierten werden zum Konzert mit Musik des bekannten Liedermachers Reinhard Mey eingeladen, die von Sebastian Friesel aus Meuselwitz und Jonas Friesel aus Wien am Freitag, dem 31. Mai, um 18 Uhr in der Kirche St. Marien in Tegkwitz präsentiert wird. Der Eintritt ist frei.

Spenden, die für den Einbau der WC-Anlage im nächsten Jahr vorgesehen sind, werden gern entgegengenommen. Für die Beköstigung der Konzertbesucher sorgt die Interessengemeinschaft Nutzung Tegkwitzer Kirche.