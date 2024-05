Gößnitz/Altenburg. Am Sonntag, 26. Mai, wird gewählt: Wir beantworten hier noch einmal die wichtigsten Fragen zur bevorstehenden Kommunalwahl.

Langweilig wird es an diesem Sonntag, 26. Mai, im Altenburger Land bestimmt nicht. Es wird gewählt. Die Bürger können ihre Stimmen abgeben und die Region so ein wichtiges Stück mitgestalten. Wir haben der Kreiswahlleiterin Elisabeth Bergner vorab noch einmal einige Fragen gestellt. Diese betont, dass sie nur für die Landratswahl und die Wahl der Kreistagsmitglieder verantwortlich ist. Es wird in einigen Regionen aber noch viel mehr gewählt. Deshalb beantwortet sie unsere Fragen zusammen mit der Pressestelle des Landratsamtes Altenburger Land.

1. Wie viele Wahlberechtigte werden am Sonntag im Altenburger Land zu den Wahlurnen gerufen?

„Für die Landratswahl und für die Wahl der Kreistagsmitglieder sind 74.177 Personen im Landkreis Altenburger Land wahlberechtigt“, sagt Kreiswahlleiterin Elisabeth Bergner.

Das Landratsamt in Altenburg und die fünf Kandidaten bei der Landratswahl. Oben (v. li.): Alexander Paulicks (SPD), Uwe Rückert (Bürgerbündnis Starke Heimat). Unten (v. li.): Frank Tempel (Linke), Uwe Melzer (CDU), Heiko Philipp (AfD). © Funkemedien Thüringen | Philipp Brendel, Kathleen Niendorf, Alexander Paulicks, Frank Tempel, Uwe Rückert, Heiko Philipp

2. Was für Ämter werden alle gewählt?

Die Liste ist wirklich lang. „Bürgermeister, Landrat, Ortsteilbürgermeister, Gemeinde- beziehungsweise Stadträte und Kreistagsmitglieder“, zählt Elisabeth Bergner auf. Gewählt werden der Landrat, die Mitglieder des Kreistages und die Mitglieder der Stadt- beziehungsweise Gemeinderäte. Außerdem wird in Altenburg der Oberbürgermeister gewählt sowie in Gößnitz, Gerstenberg, Jonaswalde, Ponitz und Rositz der Bürgermeister.

3. Wer tritt im Landkreis an?

Fünf Männer werfen ihren Hut in den Ring: Frank Tempel (Linke), Heiko Philipp (AfD), Amtsinhaber Uwe Melzer (CDU), Alexander Paulicks (SPD) und der Einzelbewerber Uwe Rückert.

4. Wer bewirbt sich in Ponitz und Gößnitz?

In Ponitz gibt es nur einen Kandidaten: Marcel Greunke (CDU).

Für den Chefsessel im Rathaus der Stadt Gößnitz gibt es hingegen gleich vier Bewerber: Patrick Albrecht (Einzelbewerber), Rolf Luksch (für die Initiative Gößnitz), André Becker (für die Bürgerinitiative 89) und Thomas Großmann (für die CDU).

Das sind die Kandidaten für das Bürgermeisteramt in Gößnitz: André Becker (links oben), Rolf Luksch (rechts oben). Thomas Großmann (links unten) und Patrick Albrecht. © Funke Medien Thüringen | Jana Borath

5. In welcher Reihenfolge werden die Wahlzettel ausgezählt? Gibt es eine Reihenfolge bei den verschiedenen Ämtern?

Die Stimmzettel werden in der gesetzlich vorgeschriebenen Reihenfolge ausgezählt, heißt es. „Danach wird wie folgt ausgezählt: Bürgermeisterwahl, Landratswahl, Ortsteilbürgermeisterwahl, Gemeinde- bzw. Stadtratswahl, Kreistagswahl“, erklärt das Landratsamt Altenburger Land.

6. Wann stehen die Ergebnisse fest?

Die Auszählung erfolgt, nachdem der Wahlvorsteher die Wahlhandlung für geschlossen erklärt hat, also in der Regel ab 18 Uhr. „Ein Ende der Auszählungen lässt sich aufgrund der Vielzahl der dieses Mal zeitgleich stattfindenden Wahlen leider nicht abschätzen“, sagt die Kreiswahlleiterin.

7. Wo findet die Auszählung überhaupt statt – direkt in den Wahllokalen oder an einer zentralen Stelle?

„Die Auszählung erfolgt in den jeweiligen Wahllokalen“, ist die klare Antwort.

8. Wie viele Ehrenamtliche helfen bei der Auszählung?

Es werden circa 700 bis 800 Ehrenamtliche im Rahmen der Wahl der Kreistagsmitglieder und der Landratswahl eingesetzt. „Diesen danken wir ausdrücklich für ihr Engagement“, betont die Kreiswahlleiterin.

9. Kann man bei der Auszählung dabei sein?

„Die Ermittlung des Wahlergebnisses erfolgt öffentlich. Das heißt, dass Bürger gern bei der Auszählung vor Ort in den Wahllokalen anwesend sein und die Auszählung beobachten können“, lädt Elisabeth Bergner dazu ein, neugierig zu sein. „Auf der Website des Landeswahlleiters wird außerdem umfassend zu den Wahlen informiert. Hier lassen sich auch die bereits ausgezählten Ergebnisse und Daten zur Wahlbeteiligung einsehen. Das Wahlgeschehen lässt sich so von überall verfolgen.“

10. Braucht man noch Helfer für die Europawahl/mögliche Stichwahlen am 9. Juni?

„Aufgrund der für den 9. Juni zugleich stattfindenden Stichwahlen für die Kommunalwahlen erfolgt am 9. Juni die gleiche Besetzung wie zu den Wahlen am 26. Mai“, erklärt die Kreiswahlleiterin, nutzt die Gelegenheit aber gleich zu einem Appell: „Wir freuen uns aber über Wahlhelfer- und Wahlhelferinnen für die Landtagswahl am 1. September 2024!“