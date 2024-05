Altenburg. Im Altenburger Land wird eine 86 Jahre alte Frau vermisst. Eine groß angelegte Suche blieb bislang erfolglos. Die Polizei bittet um Hinweise.

Seit Samstagabend wird die 86-jährige Christa Weigel aus Altenburg vermisst. Wie die Polizei mitteilte, hat sie ihre Wohnung am Sperlingsberg zu Fuß verlassen und ist seither verschwunden. Die Frau sei stark dement, orientierungslos und auf Medikamente angewiesen.

Die Gesuchte ist von schmächtiger Gestalt, circa 152 cm groß, wiegt etwa 45 Kilogramm und hat einen unsicheren Gang. Vermutlich ist sie mit einem langärmligen Pullover und einer Weste bekleidet und trägt schwarze Halbschuhe.

Ein bei den Suchmaßnahmen eingesetzter Personenspürhund lief den Angaben zufolge am Sonntagvormittag den Weg von der Wohnung bis zum Ufer an der Teichpromenade am Großen Teich und verharrte dort. Da nicht auszuschließen war, dass die Frau ins Wasser gefallen ist, wurde eine groß angelegte Suche mit Unterstützung der Feuerwehr durchgeführt. Die Absuche um den großen Teich erfolgte unter Einsatz mehrerer Boote, einer Drohne mit Wärmebildkamera und Einsatzkräften zu Fuß.

Bislang konnte die 86-Jährige jedoch nicht aufgefunden werden. Die Polizei bittet daher die Bevölkerung um Mithilfe. Hinweise werden unter der Telefonnummer der Polizeiinspektion Altenburger Land (03447) 4710 oder über den Polizeinotruf 110 entgegengenommen.

red