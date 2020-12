Kostenexplosion in Bad Sulza wohl aufgefangen

Bad Sulza. Es gibt eine gute und eine schlechte Nachricht. Auf Anfrage dieser Zeitung zog Amtsleiter Jörg Hammer eine Zwischenbilanz zum aktuellen Baugeschehen in der Landgemeinde. Mit nicht unerheblichen Mehrkosten trat dabei das in Entstehung befindliche Servicegebäude am Gradierwerk in Erscheinung. Positiv steht dem die bisherige Bilanz beim Bau der Tourist-Information in Bad Sulza sowie die Dorferneuerung in Wormstedt entgegen.

„Das Servicegebäude soll 24 Stunden am Tag und 365 Tage im Jahr nutzbar und autark sein“, hebt Jörg Hammer hervor. Da sei es mit einem Toilettenhäuschen und einer Strippe für die Heizung nicht getan. Doch gerade das Los für die Heizung- und Sanitärtechnik unterliege einer unheimlichen Preisdynamik.

„Die Baukosten haben sich im letzten halben oder dreiviertel Jahr teilweise verdoppelt“, habe der Verwaltungsexperte beobachtet. Zudem gab es lange Zeit Probleme, überhaupt eine Firma für den Auftrag Heizung und Sanitär zu gewinnen. Das Los wurde zwischenzeitlich sogar neu ausgeschrieben.

Eine Kostenschätzung mit Stand vom Oktober 2019 ging noch von etwa 532.000 Euro aus. Jörg Hammer schätzt, dass das Multifunktionsgebäude für Camper, Radfahrer und Wanderer am Ende eher bei 600.000 Euro oder leicht darüber liegen werde. Etwa 80.000 Euro Mehrkosten seien aktuell denkbar.

Auf dem Baufeld neben dem Gradierwerk sind indes die Arbeiten an der Bodenplatte komplett abgeschlossen. Auch sind die Anschlüsse für Wasser und Abwasser sowie Gas und Strom verlegt. Die Firma, die für das Dach und die Ständerbauwände verantwortlich ist, wartet aktuell auf ihre Holzlieferung. Mitte Januar soll es hier weitergehen, im Februar folgen dann Heizung und Elektrik. „Irgendwann im Mai könnte die Eröffnung erfolgen, wenn die Caravans wieder kommen“, so Hammer.

Für positive Nachrichten in monetärer Hinsicht sorgt nach wie vor der Umbau der Tourist-Information in Bad Sulza. Hier liege man weiterhin unter den vorab kalkulierten Kosten. Positiv überraschend sind nun offenbar aber auch die Abrechnungen von der in den letzten Zügen befindlichen Dorferneuerung in Wormstedt. „Auch dort sparen wir Geld ein. Zusammen mit den Einsparungen bei der Touri-Info könnten die Mehrausgaben beim Servicegebäude ausgeglichen werden“, hofft Jörg Hammer.