Radfahrer bei Unfall in Apolda von E-Bike geschleudert und schwer verletzt

Apolda. Bei einem Unfall ist in Apolda ein junger Radfahrer schwer verletzt worden. Mit Kopfverletzungen wurde er ins Krankenhaus gebracht.

Am Dienstag ist ein Radfahrer in Apolda am Fußgängerüberweg am Kantplatz bei einem Unfall schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, sei der 19-Jährige gegen 14.40 Uhr plötzlich und unvermittelt mit seinem E-Bike auf den Überweg in Richtung Kantplatz gefahren. Eine 38-jährige Autofahrerin, die sich zu diesem Zeitpunkt mit ihrem VW bereits auf dem "Zebrastreifen" befand, konnte den Zusammenstoß nicht mehr verhindern.

Der Radfahrer prallte gegen die linke Fahrzeugseite des Autos, wurde von seinem Rad geschleudert und stürzte auf die Straße. Er zog sich dabei Kopfverletzungen und diverse Schürfwunden zu. Zur weiteren Behandlung wurde er ins Robert-Koch-Krankenhaus gebracht.

Der Heidenberg musste vorübergehend gesperrt werden. Das Rad wurde sichergestellt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt 2.000 Euro.

