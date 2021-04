Vom Horch auf Schalke und dem "Blauen Peter" in Apolda

Apolda Facettenreich: Auf 125 Jahre Unternehmensgeschichte kann die Firma "strickchic" blicken

Apolda. Auf den „Blauen Peter“ ist Verlass, besonders wenn die Zeiten rau sind, der Wind pfeift und Regen peitscht. Wohl deshalb verkaufen sich die in Apolda wahlweise aus südamerikanischer Schur- oder Merinowolle gestrickten Pullover dieses Labels an der Nordsee so gut. Kenner bezeichnen die hochwertigen Teile, die Männer, Frauen sowie Kinder längst in ganz Europa tragen, als Troyer.

Weil die Kundschaft also gerade zur Herbst- und Winterzeit diesem Troyer aus Apolda so treu ist, die gut 25 Mitarbeiter bei „strickchic“ also ordentlich zu tun haben, kontinuierlich Umsatz gemacht wird, können Gerald Rosner und Christoph Müller trotz diverser Corona-Auswirkungen bisher ein relativ positives Fazit ziehen – und das im 125. Jahr der Unternehmensgeschichte.

Nachdem die Ehrenurkunde der Industrie- und Handelskammer dafür jüngst überreicht und der Tross der Offiziellen abgezogen war, nahmen sich die beiden Geschäftsführer Zeit fürs Zeitungsgespräch.

Immerhin, nicht viele Unternehmen können auf eine so lange Tradition verweisen. Gerald Rosner indes schon – wegen Emil Moths. Der 1866 in Weida Geborene kam Anfang 1890 nach Apolda, gründete 1896 am Heidenberg eine kleine Strickwerkstatt, bevor er im Jahre 1904 in der Lessingstraße 67 mit seinem ersten Neubau eines Wohngebäudes mit Strickerei durchstartete. Heute ist das Haus rückwärtig mit der Nachwende-Produktionsstätte in der Herderstraße verbunden.

Zum Erfolg trug auch der Erfindungsreichtum von Moths bei, weiß Rosner, der Stricker mit Abitur und Kybernetiker ist. So habe sein Großvater einst ein Patent auf eine Jacquardeinrichtung an einer Strickmaschine angemeldet. Das Unternehmen entwickelte sich in der Folge derart gut, dass Moths sich einen Horch leisten konnte, mit dem er mal eben zum Fußball auf Schalke gedüst sein soll, was heute schon wegen der Tabellensituation niemandem mehr in den Sinn käme.

Aber der Erfolg hing stets auch an den Mitarbeitern. Über 60 (!) Jahre etwa war auf Strickermeister Otto Schönfeld Verlass, der so also auch noch bei Gerald Rosners Vater, Alfred Rosner, beschäftigt war.

Ältester Beleg der Firmengeschichte, die auch das Kapitel Enteignung 1972 und damit die Umwandlung zum Volkseigenen Betrieb „strickchic“ kennt, ist ein Musterbuch. Die Geschäftsführer präsentieren den mit fantasievollen alten Mustern gefüllten Folianten. Er birgt bestens gehütetes Firmenwissen. Müller spricht vom „Heiligtum“. – Und hat sofort eine weitere Verbindung parat. Sein Vater nämlich war Forschungsdirektor bei „Diamant“ in Chemnitz, wo neben den DDR-Fahrrädern Strickmaschinen hergestellt wurden.

Aber nicht nur der edle Pullover ist in Corona-Zeiten eine sichere Bank, sondern vor allem die breite Aufstellung der Firma. So sind drei weitere Säulen zu nennen: Zusammenarbeit mit Designern, für die man auch Kleinserien fertigt, Forschungskooperationen mit Universitäten zu smarten Textilien und die Tochterfirma „warmX“, die seit 2005 mit aktiv heizender Unterwäsche für Jäger eine Nische besetzt.

Dass die Firma auch die Kulisse für einen Weimar-Tatort bot, fügt sich ebenso ins facettenreiche Bild ein. „Der letzte Schrey“ lautet der Titel des Krimis von 2020. Dessen Geschichte ist auserzählt. An der des Apoldaer Unternehmens wird indes eifrig weitergestrickt.