Polizei sucht nach Zeugen Diebe machen in Ilmenau bei Einbruch in Firma Beute im Wert von 100.000 Euro

Ilmenau Über Silvester wurde in Ilmenau in eine Firma eingebrochen. Der Schaden ist immens.

Beute in geschätzter Höhe von 100.000 Euro machten bisher unbekannte Einbrecher in einer Firma für Immobilieninvestment in Ilmenau „Am Vogelherd“. Wie die Polizei informierte, wurden unter anderem Messgeräte für Hoch- und Tiefbau entwendet. Zusätzlich zum Beuteschaden sei ein Sachschaden in Höhe von circa 15.000 Euro entstanden.

Die Tat sei in der Zeit zwischen dem 30. Dezember, 11 Uhr, und Dienstag, 6.45 Uhr verübt worden. Die Polizei sucht nun Zeugen denen in dem Zeitraum etwas verdächtiges aufgefallen ist. Hinweise nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0000985/2024) entgegen.

