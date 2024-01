Campingkocher mit Gasflasche explodiert in Arnstadt – Haus nach Brand unbewohnbar

Arnstadt Mit einem Campingkocher und angeschlossener Gasflasche wollte sich ein Mann in Arnstadt Essen zubereiten. Es kam zu einem Feuer. Die Gasflasche explodierte.

Beim Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Rankestraße in Arnstadt (Ilm-Kreis) ist ein Schaden von geschätzt 80.000 Euro entstanden. Menschen wurden nicht verletzt, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Nach bisherigen Erkenntnissen wollte in der dritten Etage ein 26-Jähriger mit einem Campingkocher und angeschlossener Gasflasche Essen zubereiten, als aus noch unbekannter Ursache ein Feuer ausbrach und die Gasflasche explodierte. Dadurch wurde eine Wasserleitung beschädigt. Wasser trat aus.

42 Bewohner müssen Haus verlassen

Alle 42 Bewohner des Hauses brachten sich selbst in Sicherheit. Das Haus ist nicht mehr bewohnbar. Die Wohnungsbaugesellschaft musste die Mieter teilweise in umliegenden Hotels und Wohnungen unterbringen. Der 26-Jährige müsse mit einer Anzeige mindestens wegen fahrlässiger Brandstiftung rechnen, hieß es.

