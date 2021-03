Motorradfahrer nach Unfall schwer verletzt mit Hubschrauber in Klinik gebracht

Bad Frankenhausen. Bei einem Verkehrsunfall ist in Bad Frankenhausen ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Per Rettungshubschrauber wurde der Mann ins Krankenhaus geflogen.

Ein 33-jähriger Motorradfahrer ist am Montag bei einem Unfall in Bad Frankenhausen schwer verletzt worden.

Laut Polizei kam der Mann gegen 12 Uhr mit seiner Maschine auf der Rottlebener Straße aus Richtung Rottleben gefahren, als er an der Einmündung zum Einkaufszentrum Am Tischplatt mit einer 44-jährige Opel-Fahrerin zusammenstieß, die gerade nach links in Richtung Rottleben auf die Rottlebener Straße auffahren wollte und dabei die Vorfahrt nicht beachtet hatte.

Der Motorradfahrer stürzte und verletzte sich dabei schwer. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht.

An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden und sie mussten abgeschleppt werden. Die Autofahrerin erlitt einen Schock.

