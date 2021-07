Nachbarschaftsstreit eskaliert? – Frau bei Sturz auf öliger Treppe verletzt

Roßleben. In Roßleben ist eine Hausbewohnerin bei einem Sturz auf einer ölverschmierten Treppe verletzt worden. Sie vermutet eine gezielte Aktion von Nachbarn. Die Polizei ermittelt.

Am Dienstagvormittag eskalierte offenbar ein Nachbarschaftsstreit in einem Mehrfamilienhaus in Roßleben im Kyffhäuserkreis. Eine 35-jährige Bewohnerin rutschte im Treppenhaus auf einer ölverschmierten Treppe aus und verletzte sich dabei an der Schulter.

Die Polizei fand tatsächlich eine ölige Treppe vor. Ob diese mutwillig durch einen anderen Bewohner verschmiert wurde, so wie die verletzte Frau vermutet, oder ob lediglich Speiseöl ausgelaufen ist, müsse nun ermittelt werden.

