Seniorin fährt in geparktes Auto und verursacht hohen Sachschaden - Vergessenes Essen sorgt für Feuerwehreinsatz - Zahlreiche Unfälle im Kreis

Die Meldungen der Polizei aus dem Bericht für den Kyffhäuserkreis.

Seniorin kracht in geparktes Auto

In den Morgenstunden vom Samstag wurde der Polizei ein Verkehrsunfall in der Leipziger Straße in Artern gemeldet. Eine 69-jährige Mazda-Fahrerin verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug, geriet in der Folge auf den Gehweg und fuhr dann über die Fahrbahn zurück in einen geparkten Renault, welcher zur Unfallzeit nicht besetzt war.

Die Fahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt und mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus zur weiteren medizinischen Versorgung abtransportiert.

Ermittlungen vor Ort ergaben, dass vermutlich gesundheitliche Probleme der Seniorin für den Kontrollverlust ihres Fahrzeugs verantwortlich waren. Der Gesamtschaden wird auf rund 12.000 Euro beziffert.

Zahlreiche Unfälle im Kreis

Neben drei Wildunfällen auf der L 1214 kurz vor Bottendorf (Pkw vs. Reh), auf der L 1032 zwischen Großbrüchter und Holzthaleben (Pkw vs. Dachs) und der K 521 zwischen Langenroda und der Auffahrt zur L 1215 (Pkw vs. Reh) krachte es insgesamt weitere fünf Mal im Stadtgebiet von Sondershausen und Bad Frankenhausen. In allen Unfällen blieb es glücklicherweise nur bei Sachschäden bzw. gab es keine verletzten Personen zu verzeichnen.

Bei einem Verkehrsunfall in Sondershausen führte mangelhafte Ladungssicherung zu einer Beschädigung an einem anderen Fahrzeug, bei einem weiteren Unfall in Bad Frankenhausen war ein beteiligtes Fahrzeug nicht ausreichend gegen das Wegrollen gesichert und wurde in der Folge durch einen anderen abgeparkten Pkw "aufgehalten".

Verqualmte Wohnung mit einer Verletzten

Polizisten rückten am Samstag gegen 17:45 Uhr zu einem gemeldeten Gebäudebrand in einem Mehrfamilienhaus in der Frankenhäuser Straße in Sondershausen aus.

Vor Ort konnten dann glücklicherweise die Kameraden der Feuerwehr schnell Entwarnung geben. Eine 85-jährige Anwohnerin hatte vergessen, dass ihr zubereitetes Abendessen auf dem Herd köchelte. Die stark verqualmte Wohnung der Seniorin wurde durch die Feuerwehr gelüftet, zu einem Brandausbruch selber kam es nicht. Andere Bewohner des Hauses waren nicht gefährdet. Nur die Küchenausstattung der Anwohnerin wurde in Mitleidenschaft gezogen.

Die betroffene Seniorin selber wurde allerdings mit Verdacht einer Rauchgasintoxikation ins Krankenhaus nach Sondershausen verbracht und dort weiter behandelt.

