Zehntausende Euro Schaden und ein Verletzter bei Unfall zwischen Kleintransporter, Lkw und Auto im Kyffhäuserkreis

Esperstedt/Ringleben. Bei einem schweren Unfall auf einer Landstraße im Kyffhäuserkreis ist eine Person verletzt worden. Zudem entstand erheblicher Sachschaden.

Am Dienstagvormittag ist bei einem Verkehrsunfall auf der Landstraße 1172 zwischen Esperstedt und Ringleben (Kyffhäuserkreis) eine Person leicht verletzt und erheblicher Sachschaden verursacht worden. Laut Polizei war ein 52 Jahre alter Lkw-Fahrer mit seinem Mercedes kurz nach 7.30 Uhr die Straße von Ringleben kommend in Richtung Esperstedt unterwegs. Ihm folgte ein VW Arteon, den eine 43-jährige Frau steuerte. Zur gleichen Zeit war ein 49-jähriger Mann mit einem Opel-Kleintransporter in der Gegenrichtung unterwegs. Als der Lkw und der VW nach einer baustellbedingten Umfahrung wieder auf den ursprünglichen Straßenverlauf auffahren wollten, kollidierte der Opel frontal mit der linken Seite des Lkw. Die hinter dem Lkw fahrende VW-Fahrerin bremste zwar, konnte jedoch den Aufprall auf das Heck des Lastwagens nicht mehr verhindern.

Der 49-jährige Opelfahrer wurde durch die Kollision leicht verletzt. Der Lkw-Fahrer und sein 18-jähriger Beifahrer sowie die VW-Fahrerin blieben unverletzt. Der VW wurde erheblich im Frontbereich beschädigt, der Lkw und auch der Opel erlitten augenscheinlich einen wirtschaftlichen Totalschaden. Der Gesamtschaden wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt.

Jetzt zum OTZ-Newsletter anmelden Nachrichten aus Ihrer Region E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Während der Unfallaufnahme und der anschließenden Beräumung war die Straße voll gesperrt. Die genaue Unfallursache muss in den folgenden Ermittlungen geklärt werden.