Jugendlicher in Südeichsfeld vermisst – Wer hat den 16-Jährigen gesehen?

Der 16-jährige Magnus Jan Matzke wird vermisst. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, verschwand er bereits am 2. Januar aus einem Wohnheim in Schierschwende (Landgemeinde Südeichsfeld).

Magnus Jan ist 169 cm groß und schlank. Er hat halblange dunkle Haare, die teilweise blond gefärbt sind. Zuletzt trug er eine schwarze Sweatjacke mit grauer Kapuze, eine schwarze Jogginghose, rote Turnschuhe und ein schwarzes Base Cap des Herstellers Nike. Möglicherweise führt er zwei Turnbeutel bei sich.

Magnus Jan Matzke wird vermisst. Foto: Polizei

Den Ermittlungen zufolge könnte er sich im Bereich Sömmerda aufhalten, so die Polizei. Wer hat den 16-Jährigen gesehen und kann Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen? Hinweise nimmt die Polizei in Mühlhausen unter der 03601 - 4510 entgegen.