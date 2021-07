Streit zum Hundekot eskaliert in Bad Langensalza

Bad Langensalza. Ein Streit zwischen zwei Nachbarn ist in Bad Langensalza derart eskaliert, dass die Fäuste flogen und die Polizei eingreifen musste.

Nicht weggeräumter Hundekot führte am Sonntagabend in Bad Langensalza zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Nachbarn. Wie die Polizei mitteilte, mündete ein anfänglich verbaler Angriff auf die Ehefrau des einen Nachbarn in einem handfesten Streit.

Beide Männer im Alter von 39 und 36 Jahren schlugen aufeinander ein, wodurch auch eine Brille zu Bruch ging. Gegen die beiden Streithähne wurden Anzeigen erstattet.

