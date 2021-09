Zwei Verletzte bei Zusammenstoß mit Linienbus in Bad Langensalza

Bad Langensalza. Ein folgenschwerer Unfall hat sich in Bad Langensalza ereignet. Beim Zusammenstoß mit einem Linienbus sind zwei Personen verletzt worden. Zudem entstand hoher Sachschaden.

Bei einer Kollision mit einem Linienbus sind am Dienstagnachmittag in Bad Langensalza zwei Personen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, war ein 49-jähriger Autofahrer gegen 16.45 Uhr mit seinem Renault am Sundhäuser Kreuz in Richtung Sundhausen unterwegs, als er in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn geriet und mit dem Bus zusammenstieß.

Der Autofahrer wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht und musste stationär aufgenommen werden. Der Busfahrer habe nach der Behandlung das Krankenhaus wieder verlassen können, hieß es.

Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf circa 25.000 Euro geschätzt. An der Unfallstelle kam es bis etwa 18.15 Uhr zu Behinderungen.

