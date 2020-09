60-Jähriger fährt in Blankenstein fast Mutter mit Kind über den Haufen

Am Freitag, dem 11. September, kam es gegen 20 Uhr in Blankenstein am Selbitzplatz zu dieser Straßenverkehrsgefährdung. Ein 60-Jährige fuhr mit 1 Promille mit seinem Roller über die Fußgängerbrücke und kollidierte beinahe mit einer Mutter und ihrem Kind.

Zeugen des Vorfalles, insbesondere die Mutter, werden gebeten, sich umgehend an die Polizeiinspektion Saale-Orla, oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

