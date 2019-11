Wilma Fidyka-Wirth und Peter Keller schnitten den Kuchen beim Lichtlefest in Blankenstein an.

Mödlareuth/Blankenstein. Markt in Mödlareuth und Lichtlefest in Blankenstein stimmen auf die Vorweihnachtszeit ein

Adventszeit kann beginnen

Die Zeit der Weihnachtsmärkte kann beginnen. Wer es nicht abwarten kann, der vergnügte sich auf dem kleinen Mödlareuther Weihnachtsmarkt am Lokal „Zum Grenzgänger“ oder auf dem Lichtlemarkt in Blankenstein.

Die Hirschbergerin Stephanie Schnabel-Schmidt verkaufte in Mödlareuth ungewöhnliche Muffins. Julian war vergnügt mit dabei. Foto: Simone Zeh / OTZ

Begehrt waren in Mödlareuth die Kartoffeldetscher, welche die Helferinnen ehrenamtlich zubereiteten. Der Duft von Süßem und Deftigem verfing sich in der Luft, ist doch solch ein Markt auch immer ein Fest für den Gaumen. Schöne Dekoideen für die Adventszeit, ob aus Glas oder Wolle, warteten auf Käufer. Und damit im Winter keiner frieren muss, konnte man sich mit Stricksachen wie etwa Wollmützen eindecken. Die Hirschbergerin Stephanie Schnabel-Schmidt verkaufte süße und herzhafte Muffins. Ihr Sohn Julian war vergnügt mit dabei.

Weihnachtsmann in Mödlareuth

Natürlich ließ sich auch schon mal der Weihnachtsmann blicken, um Zuckerstangen auszuteilen und Wunschzettel zu lesen. Basteln, Ponyreiten und Kasperletheater waren weitere Höhepunkte für die kleinen Besucher.

Mit Hereinbrechen der Dunkelheit wurde es gemütlich auf dem Markt, Lichter sorgten für eine heimelige Atmosphäre. Jetzt ließ es sich gut bei einem Glühwein zusammenstehen und zu plaudern. Die Kinder indes hielten Stockbrot ins offene Feuer.

Bunte Fee in Blankenstein

„Wir wollen das Lichtlefest zu einer Tradition machen“, so Wilma Fidyka-Wirth von der Touristinfo in Blankenstein. Noch wird die Veranstaltung unter zwei Namen geführt: Lichtlefest und Stiefeltag, da vor knapp zwei Jahren beide Aktionen auf ein gemeinsames Datum gelegt wurden.

Zur Tradition ist mittlerweile bereits der Kuchenanschnitt geworden. Darum kümmerten sich wie auch in den vergangenen Jahren Wilma Fidyka-Wirth und Peter Keller, Bürgermeister der Gemeinde Rosenthal am Rennsteig. Den leckeren, nicht zu süßen Gewürzkuchen hatte in diesem Jahr Wilma Fidyka-Wirth selbst gebacken. Jeder – ob groß oder klein – bekam ein Stück ab.

Aber bevor der Kuchen vernascht wurde, hatten die Sänger der Grundschule Blankenstein ihren großen Auftritt. Statt eines Weihnachtsmannes bedankte sich die „Fee Stefania“ für den Auftritt der Grundschüler. An die jungen Sänger verschenkte sie Adventskalender. Foto: Sophie Filipiak/ OTZ

Auftritt. Mit Begeisterung sangen sie Klassiker und neue Lieder. Besonders viel Enthusiasmus legten die Jungen und Mädchen in ihre Interpretation des Liedes, dass auf keinem Markt in der Zeit vor Weihnachten fehlen darf: „In der Weihnachtsbäckerei“.

Statt eines Weihnachtsmannes bedankte sich die „Fee Stefania“ für den Auftritt der Grundschüler. An die jungen Sänger verschenkte sie Adventskalender und Süßigkeiten an die übrigen Gäste. Neben Kuchen und Süßigkeiten gab es aber auch herzhafte Speisen im Angebot des Lichtlefestes.

Angeboten werden auch verschiedene Bastelmöglichkeiten, um mit Filz, aus Naturmaterialien und mit Wachs kleine Geschenke herzustellen. Gegen Abend lud schließlich der Förderverein des Kindergartens „Kuckucksnest“ zu einem kleinen Laternenumzug auf dem Selbitzplatz ein.