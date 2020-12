Änderungen der Haltestellen in Dobareuth und Sparnberg

In den Bussen und im Servicezentren der Kombus in Bad Lobenstein, Schleiz und Pößneck liegen die neuen Jahresfahrpläne der Personennahverkehrsgesellschaft vor, die ab 13. Dezember in Kraft treten. Alle Buslinien der Kreise Saale-Orla und Saalfeld-Rudolstadt sowie benachbarter Verkehrsunternehmen, zudem Bahnfahrpläne und allgemeine Informationen zum Nahverkehr stehen in der Broschüre kompakt zur Verfügung. Auch die neuen Stadtmobil-Flyer liegen aus, teilte Kombus mit.

Neben „weitreichenden Anpassungen bei Tickets und Tarifen durch den Beitritt der Kombus in den Verkehrsverbund Mittelthüringen (VMT) fallen die fahrplantechnischen Änderungen weniger umfangreich aus“, so die Personennahverkehrsgesellschaft. „Viele Fahrzeitanpassungen bewegen sich im Minutenbereich“.

Die Haltestelle Gasthaus in Dobareuth wird zurückgebaut, die Busse fahren nur noch zur Schülerhaltestelle, die ab sofort in „Dobareuth, Wartehalle“ umbenannt wird, heißt es. Der Bedarfshalt in Sparnberg entfalle. In Göttengrün fahren die Linien 155 und 710 zusätzlich die Schülerhaltestelle an. Änderungen gebe es unter anderem auch bei den Wochenendfahrten im Sommer- und Winterzeitraum auf der Linie 610. Die Thüringer-Meer-Linie fährt ab April an den Wochenenden von Schleiz über Saalburg und Bad Lobenstein nicht mehr nach Nordhalben, sondern nach Bad Steben und schafft dort Anbindung an das Fahrradbusnetz Frankenwald und Fichtelgebirge. Die Fahrten 705 und 706 der Linie 810 Schleiz – Gera verkehren durchgehend zwei Stunden später. Ab Frühjahr 2021 kommt es durch die erneute Sperrung bei Oßla wieder zu Behinderungen im Busverkehr.

Fahrzeitverschiebungen gibt es auch auf der Linie 966 zwischen Ziegenrück und Pößneck. Hier wird Anschluss an den Wanderbus Thüringer Meer geschaffen.

Detaillierte Auskünfte zum Jahresfahrplan gibt es unter anderem am Kombus-Servicetelefon 03671/52 51 999, in den Servicezentren oder unter www.kombus-online.de.