AfD-Bürgerdialog in Bad Lobenstein ohne Ausschank

„Wenn wir die Finger nicht in die Wunde legen, werden wir unsere Heimat in 30, 40 Jahren nicht wiedererkennen“, sagt AfD-Landtagsmitglied Uwe Thrum und begrüßt mit dieser Feststellung die knapp 30 Zuhörer, die Donnerstagabend der Einladung zum „Bürgerdialog“ in den Gasthof „Zum Alten Forsthaus“ auf dem Gallenberg gefolgt sind. Umsatz darf der Wirt nicht generieren. Denn aufgrund der Coronavorschriften bleibt der Ausschank untersagt.

Seine düstere Beschreibung des Freistaats Thüringen beginnt Thrum, dessen Wähler im vorigen Jahr das Direktmandat für den Landtag im hiesigen Wahlkreis der CDU weggeschnappt hatten, mit Statistik. Vor 30 Jahren gab es demnach in Thüringen 14.781 Studierende, in diesem Jahr seien es 49.510 gewesen. Warum das schlecht sein soll, kommt nicht so richtig rüber. Schon eher lässt sich seine negative Bewertung bei der Entwicklung der Krankenhäuser nachvollziehen. Deren Zahl ging in den 30 Jahren von 98 auf 43 zurück mit der Konsequenz, dass sich die Zahl der Krankenhausbetten von 26.910 auf 15.966 reduzierte. „Der Staat hat das Gesundheitswesen sträflich vernachlässigt“, resümiert Thrum. Und schon ist er beim Lieblingsthema der AfD: Ausländer!

Ablehnung von Ausländern

Von 14.735 Ausländern im Jahr 1990 sei deren Zahl in Thüringen auf nun 111.143 gestiegen. „Jeder zweite Totschläger in Deutschland ist ein Ausländer“, ist schnell die Verbindung zwischen nichtdeutsch und kriminell hergestellt. „Wir wollen gesonderte Einrichtungen für straffällig gewordene Ausländer“, nennt Thrum eine AfD-Forderung. Der Hirschberger, der auch Mitglied des Kreistages ist, erneuert in diesem Zusammenhang seine Kritik an der Regionalen Integrationsstrategie des Saale-Orla-Kreises zur Anwerbung von Migranten. Seine Ablehnung gegenüber Nichtdeutschen habe er frühzeitig erkannt, blickt Thrum auf die Zeit der Grenzöffnung zurück.

Damals habe er gerade den Mopedschein gemacht und sei nach Oberfranken gefahren. Schon da habe er gesehen: „Das ist nicht das Deutschland, das meinen Vorstellungen entspricht.“ Letzter Stein des Anstoßes, sein Weltbild in die Politik zu tragen, sei 2015 die Vorbereitung von Wohnungen für Kriegsflüchtlinge in seinem Heimatort gewesen.

Fertig mit der Energiewende

„Wir sind im Saale-Orla-Kreis fertig mit der Energiewende“, kommt Thrum zum Windrad-Thema. Der Bund fordere bis 2030 einen Anteil von 65 Prozent an erneuerbarer Energien, im Saale-Orla-Kreis seien schon jetzt 71 Prozent erreicht.

Horterzieher sollten mit einer Lehrbefähigung ausgestattet werden, um dem Lehrermangel zu begegnen, geht Thrum auf eine weitere Forderung seiner Partei ein.

Und schließlich erwähnt er noch das Radwegkonzept, das im Saale-Orla-Kreis benötigt werde und bei dessen Forderung die AfD sogar Unterstützung von den Grünen erhielt.

Rechte in der Opferrolle

Strafverfolgung und Medien würden sich in erster Linie auf rechte Kriminalitätsdelikte konzentrieren, stimmt Thrums Landtagskollege Stefan Möller das Lied von der Opferrolle der Rechten an.

Im Zusammenhang mit strafrechtlichen Ermittlungen gegen Feuerwehrangehörige in Bad Lobenstein, bei denen es auch Hausdurchsuchungen gegeben hatte, äußert Möller Zweifel am rechtmäßigen Vorgehen der Strafverfolgungsbehörden.

Man brauche einen „Auffindeverdacht“ habe ein ihm nahe stehender Staatsanwalt erklärt, wann überhaupt Hausdurchsuchungen zu befürworten seien. „Die Geschichte riecht nach Abschreckung“, fasst Möller seinen Eindruck zusammen. Auf Anfrage eines Bürgers geht Möller auf die beantragte Aufhebung der Immunität von Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) nach dessen Mittelfinger-Geste ein, von der sich Möller beleidigt sieht.

Vieles bleibt unausgesprochen

Kein Thema war indes, dass die Immunität von AfD-Landeschef Björn Höcke ebenfalls aufgehoben werden soll, weil er im Verdacht der Volksverhetzung sowie Verleumdung steht.

Mit keinem Wort erwähnt wurde zudem der AfD-Spendenskandal nach illegalen Zuwendungen von mehr als einer halben Million Euro aus der Schweiz – um nur wenige Beispiele zu nennen, die derzeit zum AfD-Alltag gehören.