AfD Saale-Orla hat neuen Vorstand

Oettersdorf Uwe Thrum will sich mehr auf seine Arbeit in Kreistag und Landtag konzentrieren.

Der AfD-Gebietsverband Saale-Orla hat auf einer Mitgliederversammlung am Wochenende einen neuen Vorstand gewählt. Wie jetzt mitgeteilt wird, ist nunmehr Hartmut Lucas der 1. Sprecher des Vorstands, seine Stellvertreterin ist Anja Bergner. Beisitzer sind laut Mitteilung Stefan Heidrich und Silvio Gruner sowie Protokollführer Heiko Bergner.

Am vergangenen Sonnabend habe die Mitgliederversammlung in Oettersdorf stattgefunden. Ausdrücklich wird darauf verwiesen, dass diese turnusmäßige Veranstaltung "unter Einhaltung der Coronaverordnung" durchgeführt worden sei. Ein Bild, das den neuen Vorstand zeigt, lässt aber erkennen, dass weder der Mindestabstand eingehalten noch Mund-Nasen-Schutz getragen worden sind. Einem entsprechenden Kommentar bei Facebook fügte die AfD hinzu: "Wer sich dieser Zeit anpasst, ist selber Schuld!"

Jüngere Nachrücker

Mit dem neuen Vorstand sieht sich der Gebietsverband "für die kommenden Monate und das Superwahljahr 2021 gut aufgestellt", teilte Anja Bergner mit. Uwe Thrum, der bislang als 1. Sprecher tätig war, wolle sich künftig "noch gezielter auf die Kreis- und Landtagsarbeit konzentrieren", erklärte er gegenüber unserer Redaktion. Die interne Verbandsarbeit sei nun an Mitglieder übertragen worden, "die über die notwendigen zeitlichen Kapazitäten verfügen". Mit Silvio Gruner und Stefan Heidrich seien zudem "junge, dynamische Mitglieder in den Vorstand aufgerückt, denen es mit Sicherheit nicht an Engagement und guten Ideen fehlt", so Thrum.



Der neue 1. Sprecher, Hartmut Lucas, gehört unterdessen zu den aktiven Verharmlosern der gegenwärtigen Pandemie. Im vorigen Jahr fiel er zudem dadurch auf, dass er - allerdings vergeblich - versuchte, die Presse von einer öffentlichen AfD-Veranstaltung in Triptis zu entfernen.