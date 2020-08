AfD Saale-Orla ist stolz auf die Ereignisse von Berlin

An der Justiz vorbei für „schuldig“ befunden: Robby Schlund, Mitglied des Aufsichtsrates der Kreiskrankenhaus Greiz GmbH, posiert auf der Berlin-Demo.

Als einen „grandiosen und bewegenden Tag“ bezeichnet der AfD-Kreisverband Saale-Orla die Ereignisse vom Wochenende in der Hauptstadt Berlin. „Unser AfD Kreisverband gemeinsam mit den Patrioten Ostthüringen in Berlin für Freiheit und gegen die Coronadiktatur“, heißt es zu im Internet verbreiteten Bildern. Auf diesen sind Demonstranten zu sehen, die Plakate zeigen von Politikern, Journalisten, Ärzten und Virologen in Sträflingskleidung, abgestempelt mit „Schuldig“.