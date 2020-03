Nun wurde die Zuzahlungen für einen Platz in einem Pflegeheim wieder erhöht – zu Lasten der Bedürftigen, die immer mehr von ihrer Rente dafür ausgeben müssen.

Bad Lobenstein. Steffen Dittmar sammelt mit Unterstützung des DRK-Pflegeheims in Bad Lobenstein Unterschriften.

Aktion gegen erhöhte Zuzahlungen für Pflegeheimplätze

Der Wurzbacher Steffen Dittmar hat nun mit der Unterstützung des DRK-Pflegeheims in Bad Lobenstein eine Unterschriften-Aktion ins Leben gerufen. Damit soll auf den steigenden Eigenanteil in einem Pflegefall hingewiesen werden.

„Jeder Bewohner eines Pflegeheims hat einen monatlichen Eigenanteil zu zahlen“, erklärt Steffen Dittmar. „Und dieser ist unabhängig vom Pflegegrad.“ Seine Mutter ist im DRK-Pflegeheim untergebracht und muss nun seit wenigen Tagen wieder mehr für ihren Platz zahlen. Ab März müssen Pflegebedürftige durchschnittlich 1750 Euro für ihren Heimplatz dazu zahlen. „Schon im vergangenen Jahr gab es eine Erhöhung um 250 Euro“, so Steffen Dittmar. „Nun kommen noch einmal 230 Euro dazu.“ Diese Zuzahlung zur Pflege gehe auf Kosten der Renten.

Es sei nicht nachvollziehbar, dass sämtliche Kostenerhöhungen durch die Pflegebedürftigen oder ihre Angehörigen getragen werden müssen, sagt Steffen Dietmar. Hingegen würden die Leistungen der Pflegekassen konstant bleiben. Daher haben er und einige Mitstreiter sich entschlossen, eine Unterschriftenaktion gegen die Erhöhung der Pflegezuzahlungen zu starten.

Die Listen liegen mittlerweile in Geschäften in Bad Lobenstein, Schönbrunn und Wurzbach aus. „Nach zwei oder drei Monaten will ich die Unterschriftenlisten wieder einsammeln und dann dem Landratsamt übergeben“, erläutert Steffen Dittmar.

„Wir begrüßen die Aufwertung des Pflegeberufes in der Gesellschaft sowie eine höhere Vergütung für die Beschäftigten“, stellt der Initiator der Aktion klar. Aber das solle nicht dazu führen, dass die komplette Rente der Pflegebedürftigen für den Heimplatz aufgebraucht werde. Teilweise reiche selbst das nicht aus und das Ersparte müsse für die Kosten angezapft werden.

Dieses Problem kennt auch Beate Klopfer-Kachold, Leiterin des DRK-Pflegeheims in Bad Lobenstein. Der Eigenanteil der Bewohner setzte sich aus den Kosten für Unterkunft, Verpflegung, dem einrichtungseinheitlichen Eigenanteil sowie den Ausbildungs- und Investitionskosten der Einrichtung zusammen. Das Pflegeheim und die DRK-Leitung im Saale-Orla-Kreis unterstützen die Unterschriftenaktion.