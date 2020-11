Es sind nur wenige Meter, die mit dem Auto gefahren wurden. Auf einem Parkplatz in Schleiz. Passiert war nichts. Trotzdem zieht es für den Fahrer fatale Folgen nach sich. Denn er hatte reichlich Alkohol getrunken gehabt. Und weil die Zufahrt zum Parkplatz für jedermann ohne Weiteres möglich ist, zählt dieser als öffentlicher Verkehrsraum.

„Trunkenheit im Verkehr“, lautet die Anklage, nachdem gegen einen Strafbefehl Einspruch eingelegt worden war. Und so sitzt der 47-jährige Frührentner nun im Bad Lobensteiner Amtsgericht und muss sich die geltenden Regeln erklären lassen. An einem lauen Abend im Mai dieses Jahres sei er bei einer Freundin gewesen, schildert der Mann. Man habe Musik aus dem Autoradio gehört. Weil die Freundin auf einer Bank saß, habe er das Auto näher heranholen wollen. Also startete er den Motor und fuhr los. Ein wenig landete er dabei in einem Blumenbeet.

Anwohner wird aufmerksam

Die Lautstärke der Musik hatte bereits die Aufmerksamkeit eines Anwohners geweckt, der sehen konnte, dass der Mann Bier trank. Als es dann noch das merkwürdige Parkmanöver gab, rief er vorsorglich die Polizei an. Die nahm den Mann zur Blutuntersuchung mit, bei der 1,13 Promille als erster Wert festgestellt worden sind. Zusätzlich attestierte der Arzt einen „schwankenden Gang“ sowie eine „euphorische Stimmung“, was zum Fazit führte, dass der 47-Jährige „stark unter Alkoholeinfluss“ stand.

In der Fahrschule nicht aufgepasst

„Das waren vielleicht zehn Meter“, schildert der Angeklagte. Und es wäre ja nicht auf einer öffentlichen Straße gewesen. „Der Parkplatz steht ausschließlich den Mietern zur Verfügung“, führt auch der Verteidiger aus. Sein Mandant sei daher davon ausgegangen, dass der Platz nicht öffentlich wäre. „Da hätte er mal in der Fahrschule besser aufpassen sollen“, entgegnet sofort der Vorsitzende Richter. Denn wo weder ein Tor noch eine Schranke die Zufahrt versperrt, handele es sich sehr wohl um öffentlichen Verkehrsraum. Seitens der Staatsanwaltschaft wird deutlich gemacht, dass eine Führerscheinmaßnahme unausweichlich sei. Lediglich über die Höhe der Geldstrafe könne man reden.

Urteil sofort akzeptiert

Letztlich wird der Einspruch gegen den Strafbefehl auf die Rechtsfolgen beschränkt, womit zum Strafmaß plädiert werden kann. 1715 Euro Geldstrafe beantragt die Staatsanwaltschaft in Summe der nach dem Monatseinkommen ermittelten Tagessätze. Zudem soll ein sechsmonatiges Fahrverbot verhängt werden. Dem Antrag können sich Verteidigung und Gericht anschließen, sodass es zum entsprechenden Urteil kommt, dem alle Beteiligten zustimmen, womit es sofort rechtskräftig ist.