Alle Einwohnerversammlungen in Remptendorf abgesagt

Die Gemeinde Remptendorf hat alle für Oktober vorgesehenen Einwohnerversammlungen in den Ortsteilen abgesagt.

Remptendorf Corona-Schutzmaßnahmen untersagen die Teilnahme von Bürgern, die nicht geimpft oder genesen sind. Infektionsgeschehen im Landkreis nimmt Fahrt auf.

In dieser Woche sollten in der Gemeinde Remptendorf die jährlichen Einwohnerversammlungen in den einzelnen Ortsteilen beginnen. Doch diese werden jetzt komplett abgesagt.

Anfang hätte Liebengrün gemacht

Den Anfang hätte am Mittwoch Liebengrün gemacht. Zu den Versammlungen sollte über die Finanzlage der Gemeinde sowie die Vorhaben in den jeweiligen Ortsteilen informiert werden. Wie Bürgermeister Thomas Franke (CDU) nun mitteilte, sind sämtliche für Oktober vorgesehenen Einwohnerversammlungen abgesagt. Begründet wird dies mit den geltenden Corona-Schutzmaßnahmen, die nicht die Teilnahme aller Einwohner zulassen, falls diese nicht geimpft oder genesen sind.

Weitere 30 Neuinfektionen

Das Infektionsgeschehen im Saale-Orla-Kreis hat wieder Fahrt aufgenommen. Am Dienstag meldete das Robert-Koch-Institut einen Zugang von 30 Neuinfektionen. Die Sieben-Tage-Inzidenz erreichte den Wert von 121,8. Da im Landkreis die Warnstufe1 gilt war eine neue Allgemeinverfügung erlassen worden, die seit dem 11. Oktober in Kraft ist. Diese Allgemeinverfügung schränkt unter anderem den Teilnehmerkreis von bestimmten Veranstaltungen in geschlossenen Räumen ein.