Als der Weihnachtsbaum noch „beschafft“ wurde

Eine kleine Zeitreise unternahmen die Zuhörer am Samstagabend im Kulturhaus Lehesten. Geschichten, bekannte Weihnachtslieder und Gedichte erinnerten in einer abwechslungsreichen Melange an Weihnachten in der DDR.

Ein prächtiger Weihnachtsbaum, Nadelzweige über der Bühne und ganz viel Lichterschein – wer den Saal des Kulturhaus Lehesten am Samstagabend betrat, wurde gleich in die richtige Weihnachtsstimmung versetzt. Dabei hatte das traditionelle Konzert vor den nahen Feiertagen noch gar nicht begonnen.

„Tausend Sterne sind ein Dom“, das bekannte Weihnachtslied war auch gleichzeitig der Titel des Konzertes. Dem Komponisten Siegfried Köhler zollten die Thüringer Symphoniker Saalfeld-Rudolstadt nicht nur mit der Aufführung dieses bekannten Lieds Respekt. Sein Stück „Tanz der Nussknacker“ bot vor allem den Streich-Instrumentalisten die Gelegenheit, zu beweisen, was sie können.

„Nussknacker“ trifft auf „Aschenbrödel“

Peter Leipold zeigte als Dirigent vollen Körpereinsatz. Er studierte an der Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover. Er arbeitete unter anderem mit der NDR Radiophilharmonie und mit der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz zusammen. Auch als Pianist und Komponist ist Peter Leipold erfolgreich.

Hans Burkia las zwischen den Musikstücken Geschichten und Gedichte rund um Weihnachten in der DDR vor. Foto: Sophie Filipiak

Die Musikstücke waren mit sehr viel Bedacht gewählt. Klassiker wie Stücke aus der „Nussknacker-Suite“ von Peter Tschaikowsky oder Auszüge aus „Hänsel und Gretel“ von Engelberg Humperdinck wechselten sich mit Liedern ab, die bei vielen die Nostalgie weckte. Bei der Titelmusik zum Film „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ summte der ein oder andere Konzertbesucher mit verträumten Blick leise mit.

Roland Hartmann überzeugte mit seiner Bariton-Stimme, die mal zärtlich mal kraftvoll durch den Saal vibrierte. Nach seiner Schauspielkarriere profilierte er sich als Lied- und Oratoriensänger. 2011 wurde Roland Hartmann vom Kulturstaatssekretär der Ehrentitel „Kammersänger“ verliehen.

Für viel Gelächter sorgte sein Einsatz bei „Epiphanias“, einem Gedicht aus der Feder von Johann Wolfgang von Goethe, das von Hugo Wolf vertont wurde. Jedem der Heiligen Drei Könige hauchte er Leben ein. Dabei kommen sie in dem Gedicht nicht gerade gut weg. „Sie essen, trinken und bezahlen nicht gern“, heißt es da.

Lametta mit dem Bügeleisen geglättet

Aber nicht nur die Musik entführte die Zuhörer in die DDR-Zeit. Ohne Verklärung erzählte Hans Burkia zwischen den Einsätzen der Musiker von damals. Wie ein Märchenonkel saß der Schauspieler in einem Sessel am Bühnenrand, auf dem Schoß ein großes Buch und umgeben von Weihnachtspyramiden und Nussknackern.

Er las Geschichten und Gedichte von damals vor: Wie Lametta mit den Bügeleisen geglättet wurde, wie der Weihnachtsbaum auf heimlichen Wege im nahen Wald „beschafft“ wurde oder wie an Weihnachten Ost- und Westdeutschland – in Form von Päckchen und Postkarten – ein wenig näher zusammenrückten.

Aber nicht nur lustige und besinnliche Geschichten trug Hans Burkia vor. Er las auch Erinnerungen einiger Thüringer Symphoniker vor, die aus Rumänien stammen, und von den Unruhen, die zur Weihnachtszeit 1989 in ihrem Heimatland herrschten. Er berichtete von den Sorgen und Ängsten der Musiker, die fern ab der Heimat sehnlichst an den Feiertagen auf Nachrichten ihrer Familien aus Osteuropa warteten.

Besinnlich wurde es noch einmal gegen Ende des Konzertes. Peter Leipold rief das Publikum auf, bei den letzten drei Liedern, selbst mitzusingen. Und so erschallte unter anderem „Stille Nacht“ bis auf die Straße hinaus.

