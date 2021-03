Klare Haltung zu Polizei und Rechtsstaat: derartige Videos, wie hier in der Facebook-Gruppe "Triptis zeigt Gesicht", sind bei AfD-Mitgliedern und Sympathisanten dieser Partei beliebt.

Triptis. Intern soll jetzt geklärt werden, ob AfD-Funktionärin Anja Bergner gegen Grundsätze ihrer Partei verstoßen hat. Sie ist die Inhaberin einer Telegram-Gruppe, in der u.a. der Holocaust geleugnet wurde.

Holocaust geleugnet: Alternatives Prüfverfahren zu Telegram-Gruppe in Triptis

Interne Gremien der AfD sollen prüfen, ob die stellvertretende Sprecherin des AfD-Gebietsverbandes Saale-Orla, Anja Bergner, gegen Grundsätze der Partei verstoßen hat. Dies teilte AfD-Landtagsmitglied Uwe Thrum unserer Redaktion mit. Er reagiert damit auf Anfragen bezüglich der Haltung des regionalen Gebietsverbandes zu Veröffentlichungen in einer Telegram-Gruppe, deren Inhaberin Bergner war. In einem Beitrag vom 5. März ist der Holocaust geleugnet und als "eine fast so große Lüge wie die Korona-Pandemie" bezeichnet worden.