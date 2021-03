In Oßla wird am Dienstag das Trinkwasser für mehrere Stunden abgestellt. Es wird darum gebeten, sich rechtzeitig zu bevorraten.

Am Dienstag kein Wasser in Oßla

Oßla Dringende Reparaturarbeiten an der Trinkwasserleitung erforderlich.

In Oßla muss an diesem Dienstag, 30. März, kurzfristig die Trinkwasserversorgung unterbrochen werden. Dies teilte der Zweckverband Wasser und Abwasser Lobensteiner Oberland (Walo) am Montag mit.

In der Zeit von 9 bis voraussichtlich 13 Uhr wird kein Trinkwasser zur Verfügung stehen. Der Grund sind dringend erforderliche Reparaturarbeiten an der Trinkwasserleitung. Es wird darum gebeten, sich rechtzeitig zu bevorraten und während der Zeit keine Geräte wie Wasch- und Spülmaschinen sowie Boiler zu betreiben.