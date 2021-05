An Tagen, an denen alles passt

Saalburg. Pfarrer Hans Mikosch, Probst in Ruhe, zu Gast im Saalburger Zentralgottesdienst

Der Heilige Geist, das Gefühl von Freude und Zugehörigkeit, das Kraft und Zuversicht gibt, diesen Geist, den Christen verspüren, der ihnen den Sinn ihrer Gemeinschaft gibt, feiern die Kirchen mit dem Pfingstfest. Das Kirchspiel Ebersdorf-Remptendorf-Saalburg lud dazu zum Zentralgottesdienst nach Saalburg am Sonntag.

Was eigentlich unter freiem Himmel geplant war, musste dann doch in der Marienkirche stattfinden. Doch das tat dem Gottesdienst keinen Abbruch, was der Gast zu sagen hatte, wurde klar vernommen: Pfarrer Hans Mikosch, Propst in Ruhe, war gern der Einladung von Pfarrer Tillmann Boelter gefolgt und hielt eine beherzte Predigt.

Pfingsten 2021 zeige Licht am Ende des Tunnels, die Pandemie scheint eingedämmt. Er sprach von Millionen Corona-Toten, noch mehr stark durch die Infektionen getroffenen Menschen, erzählte von Kontakten nach Afrika und in den Nahen Osten. Menschen, vor allen alte und junge, hatten große Entbehrungen hinzunehmen. Wie soll eine alleinerziehende Mutter mit drei Kindern über Monate vom Kurzarbeitergeld leben? Wie lange können Pflegekräfte und Krankenhauspersonal die hohe Last noch schultern? Mikosch erzählte aus dem Leben und gab unumwunden zu, dass die Kirche Federn gelassen habe. Wer sich daran gewöhnt hat, Kirche im Fernsehen zu gucken, kommt der je zurück in den Gottesdienst? Viele Fragen und es schien als hat Mikosch nicht auf alles eine Antwort. Doch er kann Mut machen: Die Kirche hat die Chance, sich neu zu erfinden. Denn Pfingsten finde im normalen Leben statt. Der Heilige Geist sei an den Tagen zu spüren, an denen einfach alles passt. Immer wieder nannte er viele Mut machende Beispiele. Er erzählte von seinen eigenen Erfahrungen als Pfarrer, als Projekte zum Scheitern verurteilt schienen, dann aber doch gelangen, und von Streitigkeiten, die beigelegt wurden. Mikosch rief die etwa 50 Besucher des Gottesdienstes dazu auf, Gutes zu tun und den Satz „Daran kann man nichts ändern“, zu streichen.

Hans Mikosch kennt die Gegend, er war in der Wendezeit Pfarrer in Gefell und zeigte seine Freude, hier zu den Menschen sprechen zu können, so gab es auch am Ausgang hier und da ein freundliches Wort.