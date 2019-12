Angelsportler danken Karl-Heinz Krüger aus Remptendorf

Der Angelsport hat immer Saison. Während der eine oder andere Hardliner Samstagabend im Stausee nach Raubfischen geangelt haben mag, hatte der Angelsportverein Obere Saale e. V. Remptendorf-Ebersdorf zur Weihnachtsfeier nach Röppisch eingeladen.

Neue Angelkarten ausgegeben

Fast 70 Mitglieder und einige Angehörige waren gekommen, um beim gemeinsamen Essen im Gasthaus Fröhlich das Jahr ausklingen zu lassen. Es wurden Ehrungen vorgenommen und die neuen Angelkarten, gültig an der gesamten Saale-Kaskade, ausgegeben.

Karl-Heinz Krüger aus Remptendorf erhielt ein großes Dankeschön. Er war 28 Jahre im Vereinsvorstand tätig und hat über viele Jahre als Schriftführer agiert. Für seinen Einsatz bekam er eine Ehrenurkunde und ein Reliefbild, überreicht von dem Vereinsvorsitzenden Markus Ulitsch. Dieser wurde, wie die anderen Vorstandsmitglieder Stefan Hahn (2. Vorstand), Heiko Schlegel (Schatzmeister) und Mike Weber (Schriftführer) im November in seinem Amt bestätigt beziehungsweise neu gewählt.

Verein zählt 56 Mitglieder

Der Verein zählt derzeit 56 Mitglieder, davon sind einige häufiger, andere seltener beim Angeln oder zu den vier Arbeitseinsätzen im Jahr anzutreffen. Meist geht es darum, Müll aufzusammeln, Wege in Ordnung zu halten oder Zugänge freizuschneiden. Einen besonderen Dienst leisteten André Pasold, Stefan Müller, sowie Florian und Jörg Krauße. Die vier Männer haben aus einem umgestürzten Baum vier massive Bänke gebaut und diese am Stausee-Ufer zwischen der Landzunge und Isabellengrün aufgestellt. Der Verein hofft, dass diese Bänke lange in gutem Zustand dort stehen und Wanderern eine Möglichkeit zur Rast bieten.

Siegerpokal für Nico Fricke aus Birkenhügel

Ein Höhepunkt zur Weihnachtsfeier war die Ehrung der Vereinsmeister 2019. Der Titel und ein großer Siegerpokal gingen in diesem Jahr an Nico Fricke aus Birkenhügel. Platz zwei belegte Markus Ulitsch aus Bad Lobenstein vor dem Röppischer Jürgen Pfeifer. Bester Nachwuchsangler wurde Vincent Wenzel aus Friesau. Die Männer haben an fünf Gemeinschaftsangelveranstaltungen teilgenommen und das Hegefischen mit erfolgreichem Fang abgeschlossen. Dabei wurden Karpfen, Zander, Hecht und Brasch geangelt.