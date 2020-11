Ein kurzer Anruf bei der Polizei hätte unnötige Aufregung ersparen können. Eine Frau rammte Ostersonntag 2019 mit ihrem Auto in Schleiz eine Garagenwand. Es entstand durch die Anhängerkupplung ein kleines Loch, das wohl anfangs nicht bemerkt worden war. Plötzlich kam es zur Strafanzeige.

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort lautet der Tatvorwurf gegen die 46-jährige Frau. Sie erhielt einen Strafbefehl und legte Einspruch ein. Daher kam es nun zur Hauptverhandlung im Amtsgericht in Bad Lobenstein. Dort schilderte die Frau, wie sie rückwärts aus ihrem Grundstück gefahren war und dann einen Stoß bemerkte. Sie meinte, wohl mit den Hinterrädern gegen einen Bordstein gestoßen zu sein. „Ich war ausgestiegen und hatte nachgesehen, da fiel mir keinerlei Schaden auf“, schilderte sie dem Gericht.

Eigentümer durch Feiertage nicht erreicht

Erst bei der Rückkehr am Abend habe sie ein kleines Loch an der Garagenwand bemerkt. „Da hatte ich befürchtet, wohl doch dagegen gefahren zu sein“, so die Angeklagte. Weil sie wusste, dass die Schleizer Wohnungsgesellschaft Eigentümer des Garagenkomplexes ist und aber nicht den konkreten Mieter kannte, habe sie bei dem Wohnungsunternehmen sofort angerufen. Doch aufgrund der Feiertage war dort vor Dienstag niemand zu erreichen gewesen.

Zu diesem Zeitpunkt war dann durch den Garagenmieter bereits die Polizei informiert und Anzeige erstattet worden. Und so stand auf einmal die Polizei vor der Tür.

Schaden ist längst reguliert

„Man hat ihr angemerkt, dass sie sich ernsthaft darum bemühte, den Schaden zu regeln“, bestätigte eine Polizistin im Zeugenstand. Die Reparatur des Schadens ist auch längst beglichen, sagte die Geschäftsführerin der Wohnungsgesellschaft aus.

Der Vorsitzende Richter sah daher die Möglichkeit, das Verfahren angesichts der geringen Schuld einzustellen. „Mit einem Anruf bei der Polizei lässt sich jeder Ärger vermeiden“, gab der Richter als Ratschlag mit auf den Weg.