Auf gerader Strecke bei Oettersdorf von der Straße abgekommen

Die Ausgangslage war klar: Ein Autofahrer ist auf kerzengerader Strecke unterwegs, kommt nach links von der Fahrbahn ab und überschlägt sich. Das eigene Auto ist ein Totalschaden, der Fahrer zum Glück nahezu unverletzt. Und doch legte der Mann Einspruch gegen den Strafbefehl ein, der ihm zuging. Denn er sollte seinen Führerschein abgeben.

Nun saß der Schleizer auf der Anklagebank im Bad Lobensteiner Amtsgericht. Fahrlässige Gefährdung des Straßenverkehrs, so lautete der Vorwurf. Denn als ein Ersthelfer am Unfallort auf ihn zukam, hatte der Mann selbst gemeint, dass er wohl eingeschlafen sei. Der Unfall passierte an einem Septembertag im vorigen Jahr kurz nach 18 Uhr zwischen Dittersdorf und Oettersdorf. „Mein Mandant hatte seine Frau besucht, die in einem Pflegeheim betreut wird“, erklärte der Verteidiger. Eine plausible Erklärung zur Unfallursache gebe es nicht. Die Ermüdung könne eine Spontanäußerung gewesen sein. „Ziel ist, dass mein Mandant weiter mit dem Auto fahren kann“, nannte der Verteidiger den Grund für den Einspruch gegen den Strafbefehl.

Keine Punkte in Flensburg

„Sie sind 83 Jahre“, sprach der Amtsanwalt den Angeklagten direkt an, „haben Sie sich schon einmal Gedanken gemacht, aufgrund des Alters das Fahren sein zulassen?“ Die Lebensumstände ließen dies nicht zu, machte der Angeklagte deutlich. Das Auto sei die einzige Möglichkeit, seine Frau noch täglich sehen zu können. Er selbst halte sich durchaus für fahrtauglich. Immerhin seien seit dem Unfall wieder um die 3500 Kilometer hinzugekommen. „Ich habe auch keinerlei Punkte in Flensburg“, verwies der Mann auf seine blütenreine Weste in der Verkehrssünderdatei.

Die Lebensumstände des Mannes sind eingehend diskutiert worden. In Schleiz sei kein Pflegeplatz für die Frau zu bekommen. Die Anbindung mit öffentlichen Verkehrsmitteln wäre unzureichend, um täglich die Ehefrau besuchen zu können. Der Versuch des Amtsanwalts, eine Einigung ohne Urteil zu erzielen, indem der Angeklagte freiwillig für immer auf die Fahrerlaubnis verzichtet, fruchtete nicht. „Es ist hart und bitter, die Fahrerlaubnis zu verlieren, wenn sich die Frau im Pflegeheim befindet“, räumte der Amtsanwalt bei seinem Strafantrag ein. Andererseits verlange der Gesetzgeber, dass beim Vorliegen einer Straßenverkehrsgefährdung der Führerschein zu entziehen ist. Dies forderte er dann auch für die Dauer von acht Monaten, zudem eine Geldstrafe von 1500 Euro.

Mit seiner Äußerung gegenüber dem Ersthelfer, dass er „eingepennt“ wäre, könne sein Mandant auch gemeint haben, einen Moment unaufmerksam gewesen zu sein, wollte der Verteidiger den Vorwurf der Straßenverkehrsgefährdung entkräften und plädierte auf Freispruch. „Mir liegt am Herzen, den Führerschein zu behalten, um mich wieder um meine Frau kümmern zu können“, sagte der Angeklagte im letzten Wort. Das Gericht sah den Tatbestand der Straßenverkehrsgefährdung erfüllt und verhängte neben einer Geldstrafe von 1750 Euro ein dreimonatiges Fahrverbot. Der Angeklagte nahm das Urteil an und gab noch im Gerichtssaal seinen Führerschein ab.