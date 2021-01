Aufbrüche an Zigarettenautomaten in Bad Lobenstein gescheitert

In der Nacht zum Dienstag wurde offenbar versucht, in Bad Lobenstein mehrere Zigarettenautomaten aufzubrechen. Doch der Erfolg blieb augenscheinlich aus. Jetzt bittet die Polizei um mögliche Zeugenhinweise.

Meldung gegen 1.30 Uhr

Gegen 1.30 Uhr, so wurde am Mittwoch mitgeteilt, war die Polizei darüber informiert worden, dass sich zwei dunkel gekleidete Personen vermutlich mit einem Akkubohrer an einem Zigarettenautomaten in der Hirschberger Straße zu schaffen machen, der sich an der Fassade eines ehemaligen Getränkemarktes befindet. Beim Eintreffen der Streife waren diese Personen jedoch nicht mehr vor Ort. Es konnten allerdings Spuren eines versuchten Aufbruchs festgestellt werden.

Mehrere Versuche

Die Ermittlungen im Umkreis ergaben, dass offensichtlich weitere Zigarettenautomaten am Hotel "Schwarzer Adler" in der Wurzbacher Straße sowie neben dem Blumengeschäft in der Straße der Jugend durch die gleichen Täter in Angriff genommen wurden. Doch auch da gelang es nicht die Automaten zu öffnen oder die Täter wurden gestört.

Offenbar zwei Männer

Zur Personenbeschreibung teilt die Polizei mit, dass es sich um zwei Männer handeln müsste, die dunkel gekleidet gewesen sind, vermutlich trugen beide Mützen. Eine Person hatte einen dunklen Sack oder Müllbeutel in der Hand, die andere vermutlich einen Akkubohrer. Sachdienliche Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle entgegen.

Elektroleitung wurde heiß

In der Nacht von Montag zu Dienstag wurde eine unklare Rauchentwicklung in Heberndorf der Rettungsleitstelle mitgeteilt. "Es stellte sich nach Rücksprache mit den Eigentümern der Werkstatt heraus, dass am Nachmittag eine Flex betrieben wurde, welche vermutlich zur Überlastung der Elektroleitung und schließlich zu starker Hitze- und Rauchentwicklung gegen gegen 1 Uhr nachts führte", heißt es im Polizeibericht. Es entstand geringer Sachschaden an der Werkstatt-Einrichtung, die Gebäudesubstanz wurde durch das schnelle Einschreiten der Feuerwehr nicht angegriffen. Es kamen keine Menschen zu Schaden.