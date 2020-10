Kunsthandwerkermarkt in Bad Lobenstein: Aufgeschoben aber nicht aufgehoben

Die neue Allgemeinverfügung des Landratsamtes Saale-Orla hat den Plänen der Stadtverwaltung Bad Lobenstein bezüglich des Kunsthandwerkermarktes einen Strich durch die Rechnung gemacht. Eigentlich sollte die Veranstaltung am 25. Oktober im Neuen Schloss stattfinden. Nun wurde sie auf Sonntag, 1. November, verschoben.

Laut der neuen Allgemeinverfügung, die bis Ende Oktober gilt, sind bei allen öffentlichen und nicht öffentlichen Veranstaltungen in geschlossenen Räumen nicht mehr als 50 Personen und im Freien nicht mehr als 100 Personen zulässig. Als die neue Regelung in der vergangenen Woche bekanntgegeben wurde, beschloss die Stadtverwaltung Bad Lobenstein den Kunsthandwerkermarkt zu verschieben.

„Zu unserem Glück hatten die Händler Verständnis für die Verschiebung und haben auch eine Woche später Zeit“, sagt Gisa Kurtz vom Kulturamt der Kurstadt. Am Sonntag, 1. November, haben die Anbieter von 10 bis 17 Uhr die Gelegenheit, ihre Waren in den Räumen des Neuen Schlosses zu präsentieren. Die Palette der gebotenen Kunstwerke ist vielfältig und reicht von Porzellanmalerei, Holzgestaltung, extravagantem Unikatschmuck, Keramik, Filzgestaltung bis hin zu Schmuck aus Polymer clay. Das neu erarbeitete Hygienekonzept ist vom Landratsamt genehmigt worden. Die Besucherzahl wird kontrolliert und die Gäste müssen sich registrieren. Durch den Räume führt ein Einbahnstraßensystem. Die Gäste müssen während der Veranstaltung einen Mund-Nasen-Schutz tragen und die geltenden Abstandsregeln einhalten. „Wir hoffen jetzt natürlich, dass die Allgemeinverfügung nicht verlängert wird“, so Gisa Kurtz. „Denn sonst müssen wir den Kunsthandwerkermarkt wirklich absagen.“