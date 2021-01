Aus dem Amtsgericht Bad Lobenstein: Unternehmer aus Tanna übersieht wichtige Meldepflicht

Von Peter Hagen

Bad Lobenstein. Im Verdacht des Betruges in zwei Fällen stand ein selbstständiger Unternehmer aus Tanna, der sich im Bad Lobensteiner Amtsgericht zu verantworten hatte. Dabei hatte er es nur gut gemeint. Er beschäftigt in seiner kleinen Firma auch Schwerbehinderte. Dafür gewährt die Agentur für Arbeit einen Eingliederungszuschuss. Doch diesen Zuschuss soll der 41-jährige Angeklagte zwei Mal über einen längeren Zeitraum zu Unrecht bezogen haben, weil sich der betreffende Arbeitnehmer aufgrund längerer Krankheit zeitweise nicht mehr in der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung befand.

Schadenssumme knapp 13.500 Euro

Amtsanwalt Ralf Kalski verlaß in der Anklageschrift eine Schadenssumme von knapp 13.500 Euro. "Mein Mandant hatte nie die Absicht, hier sich etwas unrechtmäßig anzueignen", erklärte sofort Rechtsanwalt Heiko Ramthun als Verteidiger. Demnach habe der Unternehmer im Juli 2016 den Bewilligungsbescheid für einen beschäftigten Schwerbeschädigten erhalten. "Ich hatte diesen Bescheid sofort an das Buchhaltungsbüro weitergegeben", erklärte der Angeklagte. Zu dieser Zeit habe er noch ein externes Büro mit der Buchhaltung beauftragt gehabt. Üblich sei es, dass der Arbeitgeber nach Beendigung der Fördermaßnahme eine "Schlusserklärung" an die Agentur für Arbeit abgibt. "Darin sind vom Buchhaltungsbüro auch die beiden Unterbrechungen aufgeführt gewesen", erklärte der Verteidiger, "wo liegt denn da der Vorsatz für eine Täuschung, um einen Vermögensvorteil zu erzielen?"

Verfahren vorläufig eingestellt

Es war wohl eher Unkenntnis über Details bei der Fördermaßnahme. Diese würden zwar im Bewilligungsbescheid erläutert, doch der Angeklagte hatte die Ausführungen möglicherweise nicht gründlich genug durchgelesen oder sich zu sehr auf die externe Buchhaltung verlassen. Die Verantwortung liegt jedoch letztlich beim Antragsteller der Fördermaßnahme. In Absprache mit der Staatsanwaltschaft und dem Angeklagten schlug Richter Jürgen Leitloff eine vorläufige Einstellung des Verfahrens vor, was allseits Zustimmung fand. Bis Ende Februar muss der Unternehmer 1000 Euro als Geldauflage an den Deutschen Kinderschutzbund in Thüringen zahlen, dann ist das Strafverfahren ohne Verurteilung abgeschlossen.