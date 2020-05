Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Aus dem Gerichtssaal: Beschluss geht in nächste Instanz

Als der Linken-Landtagsabgeordnete Ralf Kalich aus Blankenstein den Gerichtssaal 117 im Geraer Arbeitsgericht betritt, ist der Besucherbereich quasi schon bis auf den letzten Platz ausgefüllt. Denn aufgrund der Abstandsregel dürfen am Mittwochmorgen nur sechs der insgesamt 18 Besucherplätze bei der Verhandlung zwischen dem Betriebsrat des Schleizer Krankenhauses und der Kreiskrankenhaus Schleiz GmbH besetzt sein.

Weshalb der Blankensteiner Landtagsabgeordnete mit im Gerichtssaal sitzt wird deutlich, wenn die Vorgeschichte betrachtet wird. “Als der Betriebsrat von der geplanten Küchenschließung erfuhr, wandte er sich hilfesuchend an mich. Ich habe dann den Kontakt zur Gewerkschaft Verdi vermittelt“, erzählt er. Seitdem begleitet er den Kampf um die 18 Arbeitsplätze im Schleizer Krankenhaus. Kalich nimmt sich einen der gesperrten Stühle, zieht ihn zur Seite an die Fensterfront und nimmt dort Platz. Anderthalb Meter von ihm entfernt steht ein Kamerateam des MDR.

Der Antragssteller, der Betriebsrat des Schleizer Krankenhauses in anwaltlicher Vertretung von Jürgen Metz, wirft der Kreiskrankenhaus Schleiz GmbH vor, ohne vorherige Unterrichtung und Verhandlung mit dem Betriebsrat Kündigungen für das Küchenpersonal aussprechen zu wollen. Er forderte 250.000 Euro Ordnungsgeld sowie eine Verfügung, die untersagt, dass ohne Verhandlungen mit dem Betriebsrat keine unternehmerischen Entscheidungen getroffen werden dürfen, die eine Schließung der Schleizer Krankenhausküche bewirken würde. Heinz Nikulla, die anwaltliche Vertretung der Kreiskrankenhaus Schleiz GmbH, fordert hingegen die Zurückweisung der Anträge.

Scheibchenhafte Reduzierungdes Krankenhauses

Richterin Maria Tonndorf habe Bedenken an den Unterrichtungs- und Beratungsanspruch seitens des Betriebsrates, weil es sich bei der Küche eventuell nicht um einen wesentlichen Betriebsteil handelt. Auch die Größe der Küchenabteilung spiele eine Rolle. Als wesentlich werde quantitativ bei der Größe des Betriebes der Richtwert von zehn Prozent der Beschäftigten oder mindestens 25 Arbeitnehmer gesehen. Bei den 18 Arbeitnehmern der Küche, würden diese Werte bei 219 Beschäftigten nicht erreicht. Qualitativ würde sie eine erhebliche Beeinträchtigung sehen, wenn es um Beschäftigte der Notaufnahme oder eines Bettenhauses ginge.

Ralf Kalich. Foto: Jennifer Petzen

Jürgen Metz sah das nicht so. Laut dem Landesarbeitsgericht sei in einem ähnlich gelagerten Fall in Bad Langensalza die Küche als wesentlich eingestuft. Mittelbar wären auch alle anderen Menschen im Krankenhaus von der Küchenschließung betroffen. Das Essen, so Heinz Nikulla, würde dann von einer anderen Firma geliefert werden. An Richterin Maria Tonndorf prallten jedoch beide Argumente ab. Stattdessen wandte sie sich dem Anwalt der Verteidigung zu und bemerkte, dass sie mitverfolgt hätte, was im Schleizer Krankenhaus anscheinend vor sich ginge. Die Schließung der Geburtsstation und einer Abteilung für Innere Medizin erscheine als scheibchenhafte Reduzierung des Krankenhauses. Ebenso die Küchenschließung. Unabhängig vom Beschlussverfahren zu den Anträgen, sollte stets eine vertrauliche Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Betriebsrat erfolgen.

Nach etwa 25 Minuten Beratungspause betrat die Richterin zur Beschlussfassung wieder den Saal. Die Anträge des Betriebsrates werden zurückgewiesen. Sie erkenne keine wesentlichen Nachteile für das gesamte Krankenhauspersonal durch die Küchenschließung, sagte Tonndorf in ihrer Begründung. Dennoch sei diese Entscheidung dem Gericht nicht leicht gefallen.

Jürgen Metz kündigte an, beim Landesarbeitsgericht Beschwerde gegen den Beschluss einzureichen sowie eine erzwingbare Stoppverfügung gegen die Kündigungen zu erwirken. Er werde den wesentlichen Nachteil dem Landesarbeitsgericht begründen. Das wolle er noch vor am selben Tag tun. Richterin Maria Tonndorf erklärte, ihren Beschluss so schnell es geht zu Papier zu bringen, damit Jürgen Metz seine angekündigten Schritte ergreifen könne.

Für Ralf Kalich war der Beschluss eine rein formelle Entscheidung, die nun von höherer Instanz geprüft werden müsse. “Die Mitbestimmungsrechte der Arbeitnehmer müssen durchgesetzt werden, so darf eine Geschäftsführung nicht mit seinen Arbeitnehmern umgehen. Hinter dem Rücken werden schließlich andere Ziele verfolgt, die mit Ausgliederung, Umstrukturierung sowie massive Änderungen im Haus vorangetrieben werden“, kommentierte er das Beschlussverfahren.