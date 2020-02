Aus der Traum für einen Neubau in Lückenmühle

Die Volkssolidarität Oberland will nun doch keinen neuen Kindergarten in Lückenmühle bauen. Daher sucht sie nun gemeinsam mit der Gemeinde Remptendorf und dem Landkreis nach Alternativmöglichkeiten, um dennoch eine Kinderbetreuung in dem Ort anzubieten.

Seit nunmehr gut einem Jahr arbeitet die Volkssolidarität an Möglichkeiten in Lückenmühle weiter eine Kindergartenbetreuung in ihrer Trägerschaft vorhalten zu können. Hintergrund dafür ist, dass der Mietvertrag für den Kindergarten Zaubermühle mit der Mutter-Kind-Kurklinik zum 30. September diesen Jahres endet.

Verschiedene Varianten wurden daraufhin geprüft, unter anderem auch der Neubau eines Kindergartens in Lückenmühle. Ein rund 5000 Quadratmeter großes Grundstück hat die Volkssolidarität für ihr Bauvorhaben bereits erworben. Das Grundstück liegt nahe des Zentrums von Lückenmühle, direkt zwischen dem Grundbach und der Hauptverkehrsstraße Richtung Kurklinik. Selbst erste Bauplanungen eines Architektenbüros liegen bereits vor.

„Letztendlich mussten Vorstand und Geschäftsleitung der Volkssolidarität jedoch entscheiden, einen Neubau in Lückenmühle nicht umzusetzen“, teilt Thomas Hofmann, Geschäftsführer der Volkssolidarität, am Donnerstag mit.

Dafür gibt es mehrere Gründe. Die Geburtenentwicklung in der Gemeinde Remptendorf und der Region sei rückläufig. Daher kann eine längerfristige Belegungsgarantie der Kindergartenplätze in dem neuen Gebäude nicht gewährleistet werden. „Außerdem hätte die notwendige Investitionssumme für den Neubau bei 1,4 bis 1,5 Millionen Euro gelegen“, so Thomas Hofmann. Die sich aus der Investition ergebenden Mehrkosten wären aber nicht vollständig refinanzierbar gewesen. Zudem hätte der Neubau einige Zeit in Anspruch genommen. Für die Zeit zwischen dem Auslaufen des Mietvertrages und der Inbetriebnahme des neu gebauten Kindergartens hätte die Volkssolidarität eine Übergangslösung für die Kinder suchen müssen.

Die Entscheidung der Volkssolidarität in Lückenmühle keinen neuen Kindergarten zu bauen, sei nun mit Eltern, Mitarbeitern der Einrichtung, Wohnsitzgemeinde und Landratsamt beraten worden, informiert Thomas Hofmann. Dennoch wollen sowohl Eltern als auch der Verein, dass die Volkssolidarität Oberland einen Kindergarten in Lückenmühle weiter führt. Daher sind nun Gespräche mit Gemeinde und Landkreis geplant.

„Wir würden die einfachste Lösung bevorzugen“, so Thomas Hofmann. „Und zwar dass die Volkssolidarität den Kindergarten Zaubermühle weiter betreiben könnte.“ Entsprechende Gespräche mit allen Beteiligten sind in der kommenden Woche geplant. Daneben wird auch nach entsprechenden Gebäuden in Lückenmühle gesucht, die eventuell zu einem Kindergarten ausgebaut werden könnten. Das für den Neubau erworbene Grundstück bleibt bis auf weiteres im Besitz der Volkssolidarität.