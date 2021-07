Schwerer Unfall bei Neundorf - die Polizeimeldungen

Neundorf Autofahrer wird mit Rettungshubschrauber in Klinik gebracht. Bei Bad Lobenstein kam es zu einem Wildunfall.

Am Mittwochabend ist ein Autofahrer bei einem Verkehrsunfall zwischen Neundorf und Helmsgrün schwer verletzt worden. Einsatzkräfte der Feuerwehren Bad Lobenstein und Neundorf rückten zur Rettung aus.

Mehrfach überschlagen

Ein Pkw Audi war aus noch unbekannter Ursache von der Ortsverbindungsstraße abgekommen und hatte sich im angrenzenden Feld mehrfach überschlagen, teilte die Feuerwehr Bad Lobenstein mit. Aufgrund der erlittenen Verletzungen veranlasste der Notarzt die Einlieferung in eine Klinik per Hubschrauber. Dieser landete wenig später in unmittelbarer Nähe des Unfallortes.

Reh ist verendet

Zu einem Wildunfall war es am Mittwochmittag im Bereich der "Trompete" zwischen Schönbrunn und Saaldorf bei Bad Lobenstein gekommen. Vor einer 21-jährigen Audi-Fahrerin sprang laut Mitteilung der Polizei plötzlich ein Reh auf die Straße. Die Fahrerin konnte einen Zusammenstoß nicht verhindern. Das Auto kam danach von der Fahrbahn ab und landete im Straßengraben. Die Fahrzeugführerin verletzte sich und kam zur Untersuchung ins Krankenhaus. Das Reh überlebte den Unfall nicht. Der Audi war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Einbruch in Solarpark

In den Solarpark in der Neuen Straße in Moßbach sind unbekannte Täter in der Nacht zum Mittwoch gegen 3 Uhr gewaltsam eingebrochen, teilt die Polizei mit. Zur Beute gehören mehrere Verteiler sowie verschiedene Bauteile. Der Beuteschaden bewegt sich im fünfstelligen Bereich. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Schleiz unter der Telefonnummer 03663/4310 zu melden.