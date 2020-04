Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Autofahrerin prallt bei Wurzbach frontal gegen Baum

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Donnerstagabend auf der Bundesstraße 90 zwischen Wurzbach und Heinersdorf. Ein Frau wurde dabei schwer verletzt.

Laut Polizei befuhr eine 59-Jährige aus Wurzbach kommend die B90 in Richtung Heinersdorf. Aus bislang unbekannter Ursache kam sie in einer Kurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Ihr Wagen prallte frontal in einen Baum. Andere Verkehrsteilnehmer waren nicht an dem Unfall beteiligt.

Der DRK-Rettungsdienst sowie die Wurzbacher Feuerwehr kamen zum Unfallort. Nach ersten Erkenntnissen verletzte sich die 59-jährige Autofahrerin schwer und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Ihr Wagen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Bundesstraße zwischen Wurzbach und Heinersdorf war komplett gesperrt.

Erst vor zwei Tagen ereignete sich ebenfalls auf der B90 ein schwerer Verkehrsunfall kurz vor Heinersdorf, bei dem drei Menschen verletzt wurden.